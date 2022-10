Facebook ha svelato il primo costosissimo visore per il Metaverso

Meta ha svelato ufficialmente il primo visore pensato esclusivamente per il metaverso. Meta Quest Pro, questo il nome del dispositivo che si preannuncia rivoluzionario, è stato presentato durante l'evento Connect, e ha già fatto storcere il naso a molti per il prezzo di certo non 'popolare': sarà in vendita dal 25 ottobre al costo di 1.799,99 euro.

Le caratteristiche del nuovo visore di Meta

Meta Quest Pro viene venduto comprensivo di controller, punte dello stilo, inserto parziale per bloccare la luce e base di ricarica. Ma vediamo, senza entrare troppi nei dettagli, le caratteristiche del nuovo visore targato Facebook. Il dispostivo è dotato di sensori ad alta risoluzione, che promettono esperienze avanzate di realtà mista; uno dei punti centrali del nuovo visore è il sistema di tracciamento degli occhi e delle espressioni naturali del viso, che permettono all'avatar nel metaverso di rappresentare l'utente non in maniera statica, come avviene oggi per molte app di realtà virtuale, ma con un certo dinamismo nei movimenti del volto, sia durante le riunioni di lavoro che momenti di svago e divertimento.

Si tratta del primo dispositivo al mondo ad utilizzare la nuova piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2+, ottimizzata per la realtà virtuale e capace di funzionare con il 50% di potenza in più rispetto agli attuali Meta Quest 2. Sotto la plancia ci sono 12 gb di memoria ram e 256 gb di archiviazione. I sensori sono in tutto dieci: cinque all'interno del visore e cinque fuori, per mappare meglio lo spazio.

Il metaverso è una incredibile tecnologia che dà tante opportunità

Ciò permette di offrire una modalità pass-through a colori per passare dalla visuale 3D a quella del mondo circostante senza togliere di dosso i visori. I contenuti vengono così sovrapposti all'ambiente intorno, per tante attività, dalla prova di un divano nella propria stanza alla riproduzione di un ufficio con colleghi sparsi per il mondo, dove ognuno può usare la sua vera tastiera e mouse.

"Il metaverso è una incredibile tecnologia che dà tante opportunità. - ha detto Mark Zuckerberg - Crediamo in questa visione, più persone e creator ci sono ora nella realtà virtuale e più marchi nel metaverso, è il segno che il futuro non è così lontano. Noi ci siamo stati dall'inizio. A parte i giochi, sarà una esperienza sociale".

La collaborazione con Microsoft

Zuckerberg nel corso dell'evento ha anche annunciato una collaborazione importante con Microsoft. In particolare, sarà perfezionata una nuova versione di Teams (il successore di Skype), pensata appositamente per il Metaverso. "Nel futuro - ha detto Satya Nadella, ceo di Microsoft - potrete usare i vostri avatar per svolgere il lavoro di sempre in un ambiente che può abbattere le distanze". Sul visore Quest Pro di Meta arriverà così anche una declinazione di Microsoft 365, la suite del gigante americano dedicata alla produttività, da Office al cloud.