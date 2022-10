Il visore per il metaverso di Apple permetterà di pagare con l'iride

L'indiscrezione è di quelle che fa rumore. Se Facebook (Meta) ha presentato nei giorni scorsi Meta Quest Pro, il primo visore pensato appositamente per il metaverso, Apple non sta a guardare: secondo quanto appreso dal sito The Information, il colosso di Cupertino potrebbe già presentare nel 2023 i suoi visori per la realtà virtuale, che a quanto trapela potrebbero integrare delle componenti per la scansione dell'iride. Con la nuova tecnologia, gli utenti potrebbero effettuare il login nei propri account digitali e autorizzare le transazioni online.

Il visore di Apple con la scansione dell'iride

Uno scenario che rimanda ai migliori film di fantascienza, ma che potrebbe essere presto realtà. Quello di Apple sarà un visore di realtà mista, che permetterebbe di acquistare prodotti e servizi senza dover per forza di cosa uscire dal metaverso. In particolare, The Information cita due fonti molto vicine al progetto, che avrebbero contribuito a sviluppare il visore stesso.

Secondo quanto riportato, il sistema integrato nel visore funzionerebbe in maniera molto simile al riconoscimento tramite Face Id sull'iPhone, che nel corso del 2022 Apple ha aggiornato per permettere uno sblocco del dispositivo anche quando si indossa una mascherina, leggendo parti 'uniche' intorno agli occhi.

Per abilitare la scansione dell’iride, le telecamere interne del visore sapranno dove gli utenti stanno guardando. Ma c'è di più, perché il tracciamento degli occhi dovrebbe consentire di adattare la qualità grafica dei contenuti a seconda di dove si punta lo sguardo, così da concentrare l'elaborazione solo in un determinato settore, riducendola altrove, per ottimizzare le prestazioni e preservare la batteria.