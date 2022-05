Apple, ci sono conferme sul primo visore per il metaverso

Apple fa sul serio sul fronte del metaverso. Come riporta il sito di settore Patently Apple, il colosso di Cupertino avrebbe ricevuto la licenza per un primo brevetto che permetterebbe ad un dispositivo di montare una finitura a specchio per le lenti, che permetterebbe di passare dalla visione di contenuti tridimensionali a quelli dell'ambiente fisico circostante. Si tratterebbe dei primi visori di realtà aumentata e virtuale di Apple. Secondo quanto trapelato, gli occhiali di Apple sarebbero un oggetto non solo per gli amanti della tecnologia, ma per tutti, specie in vista del lancio del metaverso.

Apple: visori VR con ricarica wireless

È emerso anche un secondo documento, che si riferisce invece al supporto alla ricarica wireless per un apparecchio con schermi digitali. Sembra quindi che i visori del futuro potranno essere alimentati tramite una base, ma senza l'utilizzo di cavi, come succede già oggi con smartphone e smartwatch, che sfruttano la tecnologia wireless per passare l'energia tramite l'aggancio ad una base.

Nonostante le voci sulla difficoltà di finalizzazione degli Apple Glass, a fine febbraio l'azienda e i suoi partner avevano portato gli occhialini fuori dalla cosiddetta "convalida ingegneristica in seconda fase", che garantisce che le unità soddisfino gli obiettivi di funzionalità e sicurezza prefissati. Questo farebbe presuppore un lancio, in quantità limitate e selezionate, entro il 2023, magari con un primo assaggio del sistema operativo rOs ("Reality Os").