Apple Watch: in arrivo nuovi modi per restare in forma e vivere una vita più sana

Dall'Apple Worldwide Developers Conference 2022 continuano ad arrivare interessanti novità; dopo il processore M2 e i nuovi sistemi operativi iOS16 e macOs Ventura, l'azienda di Cupertino ha presentato anche watchOS 9, che arricchisce di nuove funzioni ed esperienze ulteriormente migliorate il sistema operativo per dispositivi wearable di Apple.

Un quadrante per tutti i gusti

watchOS 9 introduce i nuovi quadranti Lunare, Ricreazione, Metropolitano e Astronomia. Il quadrante Lunare mette a confronto il calendario gregoriano e quello lunare, adottato da molte culture, come quella cinese, ebraica e islamica. Il quadrante Ricreazione è un’opera d’arte originale e dinamica creata in collaborazione con l’artista Joi Fulton. Nel più classico quadrante Metropolitano, lo stile cambia ogni volta che la Digital Crown viene ruotata. E l’originale quadrante Astronomia, totalmente riprogettato, presenta una nuova e più accurata mappa delle stelle e dati aggiornati sulle nuvole.

Inoltre watchOS 9 aggiorna i quadranti più classici, come Funzionale, Semplice e Attività analogico, ed introduce la possibilità di modificare il colore dello sfondo di Modulare, Modulare compatto ed Extra large. Il nuovo quadrante Ritratti mostra l’effetto profondità su più tipi di foto, incluse quelle di cani, gatti e paesaggi. La funzione Full immersion consente ora di scegliere un quadrante da mostrare automaticamente ogni volta che su iPhone viene avviata una sessione specifica, per esempio il quadrante Foto durante una Full immersion Personale, per concentrarsi ancora meglio.

Novità dell’app Allenamento

L’app Allenamento, una delle più usate su Apple Watch, è stata aggiornata e ora offre metriche ancora più dettagliate per misurare le performance e nuove esperienze di workout per aiutare l’utente a raggiungere i suoi obiettivi di fitness. Ora, ruotando la Digital Crown quando si è nella schermata di una sessione, si può passare da una visualizzazione all’altra per consultare le metriche importanti di vari tipi di allenamento. Le Zone di frequenza cardiaca, che possono essere create manualmente o calcolate automaticamente usando i dati personalizzati dell’app Salute, permettono di monitorare l’intensità degli allenamenti. L’alternanza tra esercizio e recupero è una componente importante di ogni programma di fitness ed è per questo che in watchOS 9 l’app Allenamento offre anche i workout personalizzati, che permettono di creare sessioni strutturate con intervalli di lavoro e riposo. Sono disponibili anche nuovi avvisi su ritmo, intensità, battito cardiaco e cadenza, utili come riferimento durante gli allenamenti.

Stai al passo

Apple Watch è già molto apprezzato da chi corre, e ora watchOS 9 offre più dati e funzioni che aiutano a monitorare l’efficienza degli allenamenti. I nuovi parametri per la corsa includono lunghezza della falcata, tempo di contatto con il suolo e oscillazione verticale, e possono essere aggiunti come metriche nelle visualizzazioni degli allenamenti. Queste informazioni sono incluse nel riepilogo dell’app Fitness e in Salute, dove l’utente può vedere l’andamento nel tempo e imparare dai propri pattern di corsa.

L’utente può anche sfidare il suo risultato migliore o l’ultima performance sugli itinerari percorsi più spesso e ricevere avvisi mentre si allena per sapere se è in anticipo o in ritardo sul tempo prefissato o se non sta seguendo il percorso giusto. Inoltre, una nuova opzione “contapassi” permette di scegliere una distanza da percorrere e fissare un obiettivo di durata della corsa, calcolando il passo ideale per raggiungerlo. Durante il workout è possibile seguire gli avvisi passo e consultare le metriche.

Miglioramenti per le sessioni di nuoto

Grazie ai sensori integrati, Apple Watch ora può rilevare automaticamente gli allenamenti con tavoletta in piscina e identificare il tipo di bracciata e la distanza percorsa nel riepilogo conclusivo. È anche possibile monitorare l’efficienza di ogni nuotata grazie al punteggio SWOLF, che somma il tempo e il numero di bracciate necessari per completare una vasca, e la relativa media per ciascuna serie può essere controllata nel riepilogo dell’allenamento.

Apple Fitness+ offre ancora di più

Apple Fitness+ è il primo servizio dedicato al fitness e al benessere progettato intorno a Apple Watch. Permette di seguire in tempo reale sul display di iPhone, iPad o Apple TV i parametri relativi all’allenamento in corso rilevati da Apple Watch, offrendo la motivazione giusta dall’inizio alla fine della sessione. Con watchOS 9, gli allenamenti Fitness+ mostrano ora indicazioni sullo schermo in aggiunta al coaching dei trainer per aiutare l’utente a ottenere il meglio da ogni workout, inclusi: intensità per allenamento cardio HIIT, bici, vogatore e tapis roulant; colpi al minuto per vogatore; giri al minuto per bici; e pendenza per camminata e corsa su tapis roulant.

Le persone abbonate a Fitness+ che non hanno una Apple TV ora possono usare AirPlay per mandare in streaming le metriche delle sessioni di allenamento e meditazione su televisori e dispositivi di terze parti compatibili, così potranno allenarsi dove e quando vogliono.

Dati sul sonno

L’app Sonno su Apple Watch aiuta già molte persone a creare le proprie routine per rilassarsi prima di andare a dormire e riposare meglio, oltre a monitorare il sonno per raggiungere più facilmente gli obiettivi prefissati. Grazie all’analisi delle fasi del sonno ora watchOS 9 fornisce ancora più informazioni; usando i segnali ricevuti dall’accelerometro e dal sensore della frequenza cardiaca, Apple Watch può rilevare quando l’utente si trova nella fase di sonno leggero, REM o profondo. L’utente vedrà i dati sulle fasi del sonno su Apple Watch e troverà informazioni più dettagliate, come la durata del riposo e le metriche sulla frequenza cardiaca e respiratoria, nel grafico comparativo dell’app Salute su iPhone.

Cronologia fibrillazione atriale

Al momento, l’app ECG e le notifiche di ritmo cardiaco irregolare su Apple Watch possono identificare potenziali segnali di fibrillazione atriale. Se non trattata, la fibrillazione atriale è una delle principali condizioni che potrebbe causare un ictus.

In passato, non esisteva un modo per monitorare la frequenza degli episodi di fibrillazione atriale nel tempo e nemmeno per gestire i fattori legati allo stile di vita che potevano influenzare le condizioni di qualcuno. Secondo l’American Heart Association, modificando lo stile di vita si può ridurre la durata degli episodi di fibrillazione atriale.

Con watchOS 9, chi soffre di questa patologia può attivare la funzione Cronologia fibrillazione atriale, approvata dalla FDA, e accedere a informazioni importanti come la stima della frequenza con cui il ritmo cardiaco presenta segni di fibrillazione atriale, ottenendo dati importanti sul proprio stato di salute. L’utente riceverà anche delle notifiche settimanali, utili per capire la frequenza degli episodi, e potrà vedere una cronologia dettagliata nell’app Salute, oltre ai fattori legati allo stile di vita che possono influire sulla fibrillazione atriale come il sonno e l’attività fisica.

Si può anche scaricare un PDF con la cronologia dettagliata degli episodi di fibrillazione atriale e i fattori legati allo stile di vita, da condividere con medici e personale sanitario per conversazioni più informate e dettagliate.

App Farmaci

La nuova app Farmaci su Apple Watch e iPhone aiuta a gestire e monitorare l’assunzione di medicinali, vitamine e integratori consentendo di creare elenchi, impostare orari e promemoria, e consultare le informazioni sui farmaci nell’app Salute. L’app Farmaci su Apple Watch aiuta l’utente a controllare in modo facile e discreto l’assunzione di farmaci, in qualsiasi momento e ovunque si trovi.

L’app permette di creare un programma personalizzato per ciascun farmaco, per esempio, se va preso una volta al giorno, alla settimana o quando necessario, e impostare dei promemoria per evitare di dimenticare di assumerlo.

Notifiche in tempo reale

Uno dei vantaggi principali di Apple Watch consiste nel poter ricevere le notifiche in tempo reale, e con watchOS 9 sono state ripensate le notifiche rendendole meno invadenti, ma non meno efficaci, grazie a nuovi banner più essenziali.

Disponibilità

La developer beta di watchOS 9 è già disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com. La beta pubblica sarà, invece, disponibile per gli utenti watchOS il prossimo mese su beta.apple.com. watchOS 9 arriverà in autunno come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 4 e successivi abbinati ad iPhone 8 o successivi e iPhone SE (seconda generazione) o successivi con iOS 16. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche, in tutte le lingue o su tutti i dispositivi.