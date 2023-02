Nuove webcam Logitech Brio 300: complete e dall’originale design

Logitech presenta la serie Logitech Brio 300, webcam compatte e semplici da installare. La serie Brio 300 è composta dai modelli Brio 300 e Brio 305 (dedicato ai professionisti).

Dispositivi Full HD a 1080p, con campo visivo di 70°, elevato contrasto dinamico, correzione automatica della luminosità e microfono digitale dotato di riduzione del rumore ambientale. Le webcam si collegano al PC tramite la porta USB-C, con un semplice sistema di aggancio al monitor. Inoltre, ruotando il copriobiettivo integrato, è possibile bloccare completamente la videocamera, per proteggere al massimo la privacy.

Proseguiamo con l’originale design a forma conica, disponibile nelle colorazioni off white, rosa e grafite. Tutta la serie Brio 300 è compatibile con la maggior parte delle piattaforme di videoconferenza e certificate per l’uso con Microsoft Teams, Zoom e Google Meet. Inoltre la Brio 305 può essere gestita comodamente anche da remoto tramite la piattaforma Logitech Sync, riducendo sensibilmente le richieste agli help desk.

Non manca l’app dedicata di Logitech per regolare il colore e la risoluzione dell’immagine e scaricare gli aggiornamenti del firmware.

Prodotti attenti anche all’ambiente. Le componenti in plastica di Brio 300 e Brio 305 includono, infatti, plastica riciclata post-consumo certificata. In particolare, si tratta del 62% di plastica riciclata per la colorazione grafite e il 48% per i colori off white e rosa. Inoltre, gli imballaggi provengono da foreste certificate e da altre fonti controllate.

Prezzo e disponibilità

Logitech Brio 300 e Brio 305 sono disponibili al prezzo consigliato al pubblico di 79,99 euro.

