Logitech MX Brio: un’avanzata webcam 4K con intelligenza artificiale

Logitech ha presentato MX Brio/MX Brio 705 For Business, una nuova webcam di fascia alta, progettata per soddisfare le esigenze di utenti finali e aziende. MX Brio è la webcam più avanzata di Logitech, vanta una risoluzione 4K Ultra HD a 30fps o 1080p a 60fps ed è disponibile in due varianti colore: Graphite e Pale Grey (per MX Brio 705 solo Graphite).

Webcam con un’elevata visibilità del viso anche in condizioni di scarsa illuminazione e una qualità dell’immagine ottimizzata dall’intelligenza artificiale. All’interno troviamo, infatti, varie funzionalità smart come la gestione automatica di esposizione, bilanciamento del bianco, riduzione del rumore e messa a fuoco.

Non manca, inoltre, la possibilità di regolare con precisione temperatura, tonalità e altri parametri con l’app Logi Options+.

La modalità Show consente agli utenti di condividere facilmente schizzi o altri oggetti fisici sulla scrivania, semplicemente inclinando la webcam verso il piano di lavoro. MX Brio dispone anche di due microfoni beamforming per ridurre i rumori di fondo, oltre che di un otturatore per la privacy.

Questa webcam è dotata di connessione USB-C, sensore ultra-wide da 8,5 MP ed è compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS, Chrome OS e Linux.

Perfetta anche per le aziende

MX Brio 705 for Business è un dispositivo plug-and-play ed è compatibile con la maggior parte delle piattaforme di videoconferenza grazie alla certificazione per Microsoft Teams, Google Meet, Zoom e con Chromebook. Inoltre, gli amministratori IT possono aggiornare il firmware, monitorare e risolvere eventuali problemi tramite la piattaforma di gestione dei dispositivi basata sul web Logitech Sync.

Infine, l’inquadratura automatica RightSight integrata, disponibile esclusivamente sul modello MX Brio 705 for Business, rileva e centra l'interlocutore anche quando si muove.

Disponibilità e prezzi

MX Brio, anche nella versione 705, è già disponibile con un prezzo al pubblico di 229 euro.

