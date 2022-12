Su WhatsApp la funzione per recuperare i messaggi cancellati

WhatsApp viene in soccorso ai propri utenti e lo fa introducendo una nuova funzione che permette di recuperare 'al volo' i messaggi cancellati per errore all'interno di una conversazione testuale. Si tratta di 'Accidental Delete' e garantisce a chiunque di ripristinare una parte di chat entro 5 secondi dalla sua eliminazione.

Come recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp

Il meccanismo è semplice: quando un utente cancella, per errore o meno, un messaggio, al fondo della chat comparirà il bottone 'Annulla', che bisognerà cliccare, appunto, per annullare l'operazione. Ma in brevissimo tempo. Secondo quanto comunicato dall'azienda, la nuova funzione sarà disponibile per tutti gli utenti, e quindi su dispositivi Android e iPhone. Una versione beta - spiega il sito specializzato WABetaInfo - è già stata testata nel corso del mese di agosto. Pare con successo.

'Accidental Delete' segue di cinque anni l'introduzione dell'opzione 'Elimina per tutti', che ancora oggi consente agli utenti di cancellare un messaggio per tutte le persone in una conversazione. La funzione era stata progettata per risolvere il problema dell'invio errato nelle chat individuali e di gruppo. Un'opzione inizialmente limitata ai primi sette minuti dall'invio, e poi estesa oltre tale arco di tempo.