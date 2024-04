WhatsApp: le due novità sui messaggi in arrivo e l'età, da oggi

Due novità su WhatsApp. Da giovedì 11 aprile entrano in vigore nell'Unione europea le modifiche che consentiranno agli utenti di ricevere messaggi anche da app esterne, tra cui le concorrenti Telegram e Signal. In questo modo la piattaforma non sarà più "chiusa", ma aperta a soggetti terzi. Non solo, perché sempre dalla stessa data l'età minima per l'iscrizione al servizio di messaggistica istantanea scende dai 16 anni (norma finora in vigore in alcuni Paesi ma non per esempio in Italia) ai 13 anni, al pari degli Stati Uniti. Queste novità sono frutto dell'aggiornamento dei termini di servizio e dell'informativa sulla privacy destinato agli utenti dell'Ue. L'azienda che fa parte del gruppo Meta si è ispirata ai princìpi del "Digital markets act" e del "Digital services act", due leggi comunitarie che introducono più uniformità, interoperabilità e apertura tra gli Stati membri.

Per gli utenti che si sono iscritti all'app dopo il 15 febbraio 2024, i nuovi termini sono già contemplati. Per tutti gli altri, invece, nei prossimi giorni sull'applicazione dovrebbe arrivare una notifica informativa dello stesso tenore. In concreto, la novità principale riguarda l'interoperabilità su WhatsApp: sarà possibile ricevere messaggi da utenti iscritti su altre app come Telegram e Signal. L'articolo 7 del "Digital markets act", che fissa i requisiti di interoperabilità, prevede la possibilità di scambiare messaggi, foto, messaggi vocali, video e altri file tra singoli individui. Entro due anni questo dovrà essere possibile anche in chat di gruppo ed entro quattro anni in chiamate vocali e video, singole e di gruppo.

Vediamo come funziona in termini pratici. Dal menù delle impostazioni dell'app si potranno attivare o disattivare le "chat di terze parti aperte" e l'utente potrà visualizzare l'elenco di app da cui accettare i messaggi. Gli aggiornamenti introdotti dall'11 aprile potrebbero però essere operativi solo tra qualche mese, perché la richiesta parte dalle app esterne a WhatsApp. Dalla richiesta di "ingresso" all'accettazione possono passare fino a tre mesi. WhatsApp ha stabilito un insieme di regole che le app terze devono rispettare per poter essere accettate, soprattutto a livello di sicurezza e crittografia. A livello di privacy, infine, sempre dall'11 aprile WhatsApp baserà la sua attività sul nuovo "Eu-Us data privacy framework". Si tratta di un accordo che punta a rafforzare la protezione sul trasferimento dei dati.

Un altro importante cambiamento, come detto, riguarda l'età minima per l'utilizzo dell'app di Meta. Da oggi nell'area geografica europea l'età minima per l'uso di WhatsApp passa da 16 a 13 anni, come già permesso nel resto del mondo.