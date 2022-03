Novità WhatsApp: potremmo condividere video fino a 2 giga

WhatsApp è un cantiere costantemente aperto, che giorno dopo giorno fornisce novità agli utenti, per rendere il più possibile funzionale la comunicazione, anche sul fronte scolastico e lavorativo. Se negli ultimi giorni è arrivata la piena compatibilità con iOS 15, il sistema operativo degli iPhone, il social della galassia di Mark Zuckerberg sta sperimentando qualcosa di impensabile fino a qualche tempo fa.

La novità di WhatsApp

La novità riguarda la condivisione dei file. Se oggi non è possibile condividere file più grandi di 100 megabyte, in futuro potremmo spingerci fino a 2 GB. Per il momento si tratta solo di una sperimentazione, avviata negli ultimi giorni: alcuni utenti in Argentina, iscritti al programma di beta-testing, infatti, possono condividere con i propri contatti documenti dal peso ben superiore a quello concesso fino a poco tempo prima, per l'appunto 2 gigabyte.

I test di WhatsApp sono all'ordine del giorno, quindi non è scontato che questa novità, prima o tardi, venga introdotta anche in Italia (e confermato in Argentina). Gli sviluppatori potrebbero tranquillamente reimpostare il limite precedente una volta concluso il test. A quanto si apprende, la condivisione di file di grandi dimensioni è operativa sia per sistema operativo iOS sia per Android.