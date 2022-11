Svolta WhatsApp: si potrà utilizzare lo stesso account su più smartphone o tablet

Una prima indiscrezione era arrivata lo scorso mese, quando il sito di settore Wabetainfo aveva annunciato che WhatsApp stava testando la possibilità di attivare una modalità multi-dispositivo per WhatsApp su Android. Si tratta, in parole povere, della possibilità di utilizzare lo stesso numero di telefono su più smartphone e tablet, così da sincronizzare le chat tra dispositivi differenti.

È lo stesso portale di informazione, in questi giorni, ad aver individuato l'attivazione del cosiddetto "multi-device" nell'ultimo aggiornamento di WhatsApp per Android (2.22.24.18). La funzione, come sempre capita nelle fasi di test, è in prova solo per un numero ristretto di utenti (i beta-tester), e permette di collegare il proprio account ad uno smartphone o un tablet Android aggiuntivo.

WhatsApp, come funziona la modalità multi-dispositivo

Come spiegato dal sito, dopo aver collegato il proprio account WhatsApp a un nuovo telefono cellulare, la cronologia chat verrà sincronizzata sui dispositivi collegati. "Visto che si tratta di una versione beta, - spiegano - alcune funzionalità potrebbero non essere ancora disponibili, ad esempio la possibilità di visualizzare le posizioni condivise in tempo reale e i lunghi elenchi di adesivi e sticker".

Il supporto al multi-dispositivo potrebbe consentire di collegare fino a 4 telefonini o tablet al proprio numero di telefono usato per WhatsApp, preservando la sicurezza della crittografia end-to-end, che protegge le chat dagli occhi di terzi indiscreti. Per il momento la funzione è in mano a pochi 'fortunati', e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte di Meta sul rilascio dell'aggiornamento per tutti gli utenti. Il fatto che circoli una 'beta', tuttavia, fa presagire che la novità sia imminente e fruibile da tutti in pochi mesi.