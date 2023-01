WhatsApp dal 1° gennaio 2023 smette di funzionare su 49 modelli di smartphone

Dal 1° gennaio 2023 WhatsApp non funzionerà più su diversi modelli di smartphone. La piattaforma di messaggistica istantanea tra le più utilizzate continua ad aggiornarsi e quindi i dispositivi più vecchi non risulteranno più compatibili. Sono in tutto 49 i cellulari su cui l'applicazione smetterà di funzionare. Si tratta di due modelli di iPhone, sette Samsung Galaxy e altri 40 Android, anche di marchi molto diffusi come Huawei. Gli smartphone su cui non sarà più possibile utilizzare WhatsApp sono tutti modelli che sono stati lanciati più o meno da una decina di anni. Per continuare a funzionare, i dispositivi dovranno essere compatibili con il sistema iOS 12 per quanto riguarda i prodotti Apple e Android 4.1 per Android.

I due iPhone che diranno addio a WhatsApp sono iPhone 5 e iPhone 5C. I sette Samsung Galaxy che faranno lo stesso sono invece i modelli Ace 2, S2, S3 mini, Xcover 2, Core, Trend Lite e Trend II. Per quanto riguarda gli Huawei, si tratta di Ascend D, Ascend D1, Ascend D2, Ascend G740, Ascend Mate e Ascend P1.

Ci sono poi i Zte Grand S Flex e Grand X Quad V987, l’Archos 53 Platinum, l’HTC Desire 500, i Sony Xperia Arc S, Miro e Neo L, i Wiko Cink Five e Darknight ZT, il Lenovo A820. La lista più lunga è quella degli LG: gli Optimus 4X HD, F3, F3Q, F5, F6, F7, L2 II, L3 II e L3 II Dual, L4 e L4 II Dual, L5, L5 Dual e L5 II, L7, L7 II, L7 II Dual, Nitro HD, il modello Enact e il Lucid 2.