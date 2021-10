Whatsapp non va, e anche Facebook e Instagram

Whatsapp non va, Instagram non va e anche Facebook non funziona. Tutte le applicazioni che fanno capo alla galassia di Mark Zuckerberg non funzionano.

Whatsapp non va, Instagram non va e anche Facebook non funziona. No, non è colpa del vostro telefonino: tutte le applicazioni che fanno capo alla galassia di Mark Zuckerberg non funzionano e il "down" pare non interessare solo l'Italia. Segnalazioni arrivano anche da Germania, Spagna e Portogallo. Il portale Downdetector sta riportando numerosi malfunzionamenti delle tre piattaforme di Mark Zuckerberg che sembrano aver colpito l'intera utenza in tutto il mondo.

Al momento Facebook non ha diffuso comunicazioni ufficiali al riguardo.

Come succede spesso in questi casi gli utenti si sono riversati in massa su twitter usando gli hastag #whatsappdown #instagramdown #facebookdown.