Microsoft pensa a un Windows 11 "più leggero": funzionerà anche su pc più datati

Microsoft sarebbe pronta a svelare due importanti novità, una a livello di software e una di hardware. La prima si chiama Windows 11 SE, e si tratterebbe di un'edizione più leggera dell'ultimo sistema operativo, indirizzata in particolar modo alle scuole. L'idea di fondo è quella di concorrere con Chrome OS di Google, il software che, a bordo di portatili di vari marchi, è riuscito a rimpiazzare i MacBook dai banchi degli studenti (in particolar modo negli Stati Uniti).

Windows 11 diventa light

Il suffisso, utilizzato in passato per Windows 98 SE, non starebbe più per 'Second Edition' ma 'Student Edition' o 'School Edition', palesando in maniera evidente lo scopo del suo sviluppo. Non è chiaro quali funzionalità verranno eliminate rispetto alla versione standard di Windows 11, ma è plausibile che i requisiti minimi di installazione vengano rivisti per consentire il caricamento anche su computer non di ultima generazione.

Un nuovo laptop

Non è tutto, perché secondo quanto afferma Windows Central, Microsoft avrebe pensato di affiancare il nuovo sistema operativo "light" a un nuovo lapttop specifico. Il riferimento è a un Surface Laptop di fascia bassa. Le fonti parlano di uno schermo da 11,6 pollici con risoluzione di 1366×768 pixel. Il telaio dovrebbe essere in plastica e conterrà un processore Intel Celeron N4120, con massimo 8GB di memoria Ram, due porte USB (una Type-A e una Type-C), jack audio da 3,5 millimetri e le tradizionali opzioni di connettività, tra Wi-Fi e Bluetooth. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 euro, leggermente inferiore a quello del Surface Laptop Go.