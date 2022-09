Windows 11: tutte le novità dell'aggiornamento 2022

Ad un anno dalla presentazione del nuovo sistema operativo, Microsoft ha rilasciato il primo major update di Windows 11.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le novità di questo aggiornamento.

PC più facile e sicuro

L’obiettivo di Windows 11 2022 Update è quello di rendere accessibile a tutti l’uso dei dispositivi, eliminando così le barriere di accesso. Arrivano, quindi, nuove feature per una gestione più rapida e facilitata delle informazioni, tra cui aggiornamenti del menù Start, con una ricerca più veloce e accurata, impostazioni rapide, migliore copertura di eventi locali e di attualità nella bacheca Widget e le schede in File Explorer.

Microsoft presenta, inoltre, Didascalie in tempo reale a livello di sistema, in grado di generare automaticamente didascalie da qualsiasi forma di contenuto audio su Windows 11, l’accesso vocale (in preview), che consente di controllare il PC e di scrivere testi usando solo la voce, e Voci naturali per il narratore, in grado di simulare la voce naturale delle persone, per ricreare un suono più piacevole per la lettura o la navigazione sul Web.

Microsoft ha presentato, inoltre, la feature di sicurezza Smart App Control, che garantisce il controllo intelligente delle app per scaricare le applicazioni in sicurezza.

Produttività

Windows 11 2022 Update porta aggiornamenti anche per la produttività, con ottimizzazioni delle prestazioni e della batteria e la nuova funzione Non disturbare, che silenzia le notifiche e disattiva i badge della barra delle applicazioni.

Nuove funzioni per connettersi, creare e divertirsi

Dal lavoro, ai meeting online con amici e parenti, le videochiamate sono diventate una delle attività essenziali per gli utenti da PC. La nuova Windows Studio Camera aiuta l’utente ad ottenere il massimo delle performance durante le riunioni, con la possibilità di filtrare il rumore di fondo.

Windows 11 2022 Update presenta, inoltre, nuovi strumenti per aiutare le persone a esprimere sé stesse e le loro idee: Clipchamp Editor rende semplice il video editing, con modelli, effetti e molto altro.

Il nuovo major update di Windows 11 apporta, inoltre, aggiornamenti anche per il gaming grazie alla presenza del Game Pass integrato in Windows 11 attraverso l'app Xbox.

Novità in arrivo

Ricordiamo, infine, che Windows 11 introdurrà nuove funzionalità con maggiore frequenza, oltre all’update annuale. Per farlo, saranno sfruttati i diversi meccanismi di aggiornamento disponibili, tra cui gli aggiornamenti di servizio e quelli del Microsoft Store.

Microsoft ha, infatti, presentato un'ulteriore serie di novità in arrivo prossimamente:

- Miglioramenti per File Explorer, tra cui l'introduzione delle schede per aiutare l’utente ad organizzare le proprie sessioni di ricerca come in Microsoft Edge.

- Applicazione Photo: una nuova esperienza di gestione delle foto, che consentirà inoltre di eseguire facilmente il backup delle immagini con OneDrive.

- Azioni suggerite su Copia per copiare numeri di telefono, appuntamenti e ricevere suggerimenti su azioni consigliate.

- Condivisione su più dispositivi: che permette la condivisione su più device, compresi i desktop, utilizzando la condivisione nelle vicinanze.

Windows 11 2022 Update è già scaricabile gratuitamente.