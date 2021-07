Rivoluzione Microsoft, ecco Windows 365: il sistema operativo si sposta sul cloud

Microsoft ha annunciato Windows 365, un servizio cloud che offre alle aziende di tutte le dimensioni un nuovo modo di sperimentare Windows 10 o Windows 11. App, dati e impostazioni potranno essere utilizzate così su più dispositivi, personali o aziendali.

Che cos'è Windows 365

Progettato secondo il principio Zero Trust, protegge e memorizza le informazioni in cloud, e non sul dispositivo, fornendo un'esperienza sicura e produttiva per tutti i lavoratori. Windows 365 dà vita a una nuova categoria di computer ibridi chiamata Cloud PC, che fa leva sia sulla potenza del cloud sia sulle capacità dei dispositivi per fornire un'esperienza completa e personalizzata.

Si tratta di una innovazione che sfrutta il sistema operativo Windows e la forza del cloud. Windows 365 offre a qualsiasi azienda una maggiore tranquillità grazie a tre caratteristiche fondamentali:

potenza : con l'avvio istantaneo del proprio Cloud PC personale, gli utenti possono trasferire applicazioni, strumenti, dati e impostazioni dal cloud a qualsiasi dispositivo. Inoltre, il cloud garantisce maggiore versatilità nella potenza di elaborazione e nell’archiviazione, offrendo scalabilità ai responsabili IT, che potranno gestirle in base alle proprie esigenze

semplicità : gli utenti possono accedere e riprendere il proprio lavoro da dove lo hanno lasciato su diversi dispositivi, vivendo un'esperienza Windows semplice e familiare abilitata dal cloud

sicurezza: Windows 365 è sicuro "by design," poiché sfrutta la potenza del cloud e si basa sul principio Zero Trust. Le informazioni sono protette e archiviate sul cloud, non sul dispositivo

Comincia l'era del Cloud PC

"Con Windows 365, stiamo dando vita a una nuova categoria: il Cloud PC - ha dichiarato Satya Nadella, presidente e CEO di Microsoft - Proprio come le applicazioni sono state portate in cloud con il modello SaaS, ora stiamo portando il sistema operativo sul cloud, fornendo alle organizzazioni una maggiore flessibilità e un modo sicuro per consentire ai propri collaboratori di essere più produttivi e connessi, indipendentemente dalla loro posizione geografica". Windows 365 sarà disponibile per le imprese di ogni dimensione a partire dal 2 agosto 2021.