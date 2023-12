X non funziona, va giù a livello globale: segnalazioni da migliaia di utenti

X non funziona: l'ex Twitter acquistato da Elon Musk va in down oggi, giovedì 21 dicembre 2023, con migliaia di utenti che stanno riscontrando problemi con la piattaforma di microblogging. Secondo il sito Downdetector, che tiene traccia dei malfunzionamenti online, migliaia di persone hanno segnalato problemi con l'app e il sito Web della piattaforma.

A partire dalle 6 di oggi, ora di Greenwich (le 7 in Italia), sono state inviate a Downdetector quasi 4mila segnalazioni di interruzione. Alcuni utenti che tentano di accedere ai propri account X scoprono che le loro timeline sono vuote, con la home page che mostra solo il messaggio: "Benvenuti su X!". Sembra che gli utenti siano ancora in grado di pubblicare tweet, poiché l'hashtag "TwitterDown" ha iniziato a fare tendenza pochi minuti dopo l'emergere delle segnalazioni di interruzione.