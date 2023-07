Nella guerra della intelligenze artificiali arriva anche Elon Musk con xAi

Elon Musk, già fondatore di startup rivoluzionarie come Tesla e SpaceX, ha creato una nuova startup che si occuperà di intelligenza artificiale, xAI. Nella nuova azienda sono stati assunti diversi ingegneri che avevano lavorato a ChatGPT in OpenAI e a Bard di Google. Venerdì l'azienda dovrebbe diffondere nuove informazioni sul progetto. "Servirà per capire la realtà" si è limitato a dire Musk annunciando la nuova azienda.

What are the most fundamental unanswered questions? — xAI (@xai) July 12, 2023

Nei mesi scorsi Musk - che era stato uno dei finanziatori iniziali di OpenAI salvo poi prendendone le distanze - aveva sostenuto che gli sviluppi dei sistemi di intelligenza artificiale si sarebbero dovuti fermare in attesa che il settore venisse regolamentato.

La nuova startup è alla ricerca di sviluppatori come si legge nelle pagine di recruiting: "Stiamo reclutando ingegneri e ricercatori per il nostro staff tecnico". L'obiettivo di Elon Musk è la creazione di un sistema più sicuro rispetto a quello dei competitor: più volte il patron di Tesla si è detto preoccupato che l'intelligenza artificiale possa portare alla "distruzione della civiltà" definendola "la nostra più grande minaccia esistenziale". Musk ha anche affermato che si dovrebbe sospendere lo sviluppo di questi software in attesa che il settore sia regolamentato. "Non programmeremo la moralità della nostra IA - ha spiegato - ma la renderemo massimamente curiosa". Il Ceo di Twitter gestirà la start-up separatamente dalle altre società di cui è proprietario, ma il nuovo programma andrà a vantaggio di tutte le sue aziende. "L'obiettivo di xAI è capire la vera natura dell'universo", si legge sul sito dell'organizzazione. Intento ribadito da Musk in un tweet: "Annuncio la formazione di xAI per comprendere la realtà". Un software che permetterà di rispondere alle "domande fondamentali ancora senza risposta", ha scritto sui social. Secondo le previsioni di Musk in una intervista rilasciato lo scorso aprile a Fox News saranno necessari cinque o sei anni per sviluppare la sua super-intelligenza.