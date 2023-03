Novità Xiaomi: auricolari Buds 4 Pro e smartwatch S1 Pro

Xiaomi ha presentato al Mobile World Congress 2023 i nuovi Xiaomi Buds 4 Pro e Xiaomi Watch S1 Pro. Prodotti che si aggiungono alla nuova famiglia di smartphone Xiaomi 13 Series (qui tutti i dettagli) presentata alla fiera di Barcellona.

Xiaomi Buds 4 Pro

Gli Xiaomi Buds 4 Pro sono auricolari Bluetooth dotati della tecnologia LDAC di Sony, che consente un’elevata velocità di trasferimento dati, oltre al supporto del formato Hi-Res Audio Wireless.

Cuffie dotate anche della funzione di cancellazione attiva del rumore, fino a 48 dB, per isolare efficacemente gli utenti dalle interferenze indesiderate e bloccare le distrazioni anche nei contesti più caotici.

La funzione Built-in Dimensional audio degli Xiaomi Buds 4 Pro rileva i movimenti della testa degli utenti e regola di conseguenza il suono. Inoltre l'audio immersivo incorporato crea una suggestiva esperienza di suono surround.

Xiaomi Buds 4 Pro vantano anche un'elevata durata della batteria, che offre fino a 9 ore di ascolto ininterrotto con una singola carica e fino a 38 ore di utilizzo se associati alla custodia di ricarica. Questi auricolari supportano anche la ricarica wireless e, per massimizzare la comodità e l'efficienza, consentono agli utenti di passare da un dispositivo all'altro senza problemi grazie alla funzione integrata di connettività dual device.

Xiaomi Buds 4 Pro sono già disponibili in due colori (Star Gold e Space Black), a 249,99 euro.

Scopri di più su Amazon

Xiaomi Watch S1 Pro

Realizzato con materiali di prima qualità che trasmettono resistenza e stile, Xiaomi Watch S1 Pro vanta un ampio display AMOLED da 1,47", una corona girevole e un vetro in cristallo di zaffiro antigraffio.

Smartwatch disponibile in due varianti di colore, Black e Silver, caratterizzati da una cassa argentata con cinturino in pelle marrone e da una cassa nera con cinturino in gomma fluorurata nera, entrambe personalizzabili con oltre 100 quadranti per soddisfare tutti i gusti.

Xiaomi Watch S1 Pro tiene traccia in tempo reale di oltre 100 attività sportive. Per i runner, ad esempio, sono disponibili 10 programmi per soddisfare le diverse esigenze di fitness, tra cui combinazioni di corsa/camminata per i principianti o allenamenti mirati a bruciare i grassi e alla resistenza, e persino allenamenti a intervalli specifici per rafforzare la salute di cuore e polmoni. Sono comprese, inoltre, una serie di funzioni che misurano le calorie bruciate, l'intensità dell'esercizio, la qualità del sonno, la frequenza cardiaca e il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue.

L'orologio è dotato di un potente altoparlante e di un algoritmo di cancellazione del rumore che consentono agli utenti di comunicare in modo chiaro quando si effettuano chiamate telefoniche Bluetooth.

La batteria dura fino a 14 giorni. Inoltre con una ricarica di 10 minuti si ottengono altri 2 giorni di utilizzo. Xiaomi Watch S1 Pro è dotato di una comoda base di ricarica wireless in grado di caricare il dispositivo al 100% in 85 minuti.

Xiaomi Watch S1 Pro è disponibile a 299,99 euro.

Scopri di più su Amazon