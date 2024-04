Xiaomi Robot Vacuum X20+: super robot aspirapolvere-lavapavimenti low cost

Xiaomi ha presentato il nuovo Robot Vacuum X20+. Modello dalle caratteristiche davvero complete e con a bordo avanzate funzionalità.

Il nuovo robot di Xiaomi vanta, infatti, mocio rotanti per il lavaggio dei pavimenti, avanzati sensori e base di ricarica con serbatoi per acqua pulita/sporca e sacchetto per la raccolta della polvere.

Scendendo nel dettaglio, la sua stazione base di ricarica è dotata di sistemi di autopulizia, autosvuotamento e asciugatura e presenta un serbatoio della polvere da 2,5 L, uno da 4 L di acqua pulita, più altri 4 L per l’acqua sporca.

Grazie alla potenza di 6.000Pa e alle 4 modalità di pulizia, il Vacuum X20+ aspira la polvere senza fatica, adattandosi anche alle aree più difficili da raggiungere grazie alle doppie spazzole rotanti.

Ogni volta che un'area della casa viene pulita, il robot torna automaticamente alla sua base per il lavaggio dei mocio, in grado anche di sollevarsi automaticamente per evitare i tappeti.

Inoltre, l’asciugatura rapida ad aria dei panni per il lavaggio dei pavimenti permette di prevenire la proliferazione batterica, eliminando la necessità di lavare a mano e asciugare i mocio.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ è dotato della tecnologia di navigazione laser LDS, leader del settore, in grado di scansionare l'intera casa a 360°, permettendo di mapparla rapidamente e pianificare i percorsi di pulizia, evitando autonomamente gli ostacoli.

E’ possibile avviare e controllare le attività di pulizia anche da remoto semplicemente aprendo l'app Xiaomi Home. Sono supportate anche funzioni personalizzate come la pulizia programmata e l'utilizzo di Amazon Alexa o Google Assistant.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ è già disponibile in pre-ordine su mi.com al prezzo di 399,99 euro.