Mi Smart Band 6: la fascia per il fitness di Xiaomi con display più ampio e funzioni interessanti

La nuova generazione dell'activity tracker del colosso cinese sarà disponibile in Italia a partire da fine aprile al prezzo di 49,99 euro

Un display ampio più del passato da 1.56" e una risoluzione di 326 ppi. Mi Smart Band 6, il fitness tracker di Xiaomi passa ad un livello successivo rispetto al predecessore Mi Band 5, raddoppiano le modalità di fitness che ora includono 30 diversi workout. Si va dall'allenamento indoor agli sport professionali, passando per la zumba e la street dance. Sei di queste attività inoltre, tra cui la corsa, sono rilevate in automatico, con la relativa registrazione di parametri e prestazioni nell'app collegata. La smart band è stata presentata in occasione del grande evento online del colosso cinese, durante il quale sono stati presentati, tra gli altri, anche Mi 11i e Mi 11 Lite.

Mi Smart Band 6 misura l'ossigenazione del sangue

Tra i vari punti di forza, Mi Smart Band 6 consente la misurazione dell'ossigenazione del sangue, il monitoraggio della frequenza cardiaca, i livelli di stress e i cicli del sonno, compresa la fase Rem e la qualità della respirazione mentre si dorme. Assicura fino a 14 giorni di autonomia e offre una carica magnetica clip-on/clip-off per la ricarica rapida. Non solo: grazie anche alla sua certificazione per la resistenza all'acqua fino a 50 metri, Mi Smart Band 6 può essere indossata mentre si pratica nuoto, snorkeling o semplicemente sotto la doccia.

In Italia la Mi Smart Band 6 di Xiaomi sarà disponibile in sei colorazioni a partire da fine aprile al prezzo di 49,99 euro su mi.com, Mi Store Italia, Amazon e presso le principali catene di elettronica di consumo.