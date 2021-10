La nuova smartband di Xiaomi permette di pagare la spesa

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva ufficialmente sul mercato italiano e consentirà di effettuare pagamenti in negozio: associando alla fitness band la propria carta di pagamento Mastercard emessa da Nexi, già da domani sarà possibile pagare le proprie spese in store con un semplice gesto.

Un chip per pagare con Mi Smart Band 6

La nuova band di Xiaomi mantiene tutte le caratteristiche della versione standard Mi Smart Band 6, con un ampio display Amoled a colori, un corpo resistente all'acqua (fino a 50m), così come le caratteristiche software avanzate:

riconoscimento di 30 diverse modalità fitness

monitoraggio della frequenza cardiaca e SpO 2

autonomia fino a 12 giorni

Il nuovo modello è completato da un chip NFC grazie al quale è possibile effettuare acquisti o pagamenti contactless. È disponibile dalla mezzanotte del 14 ottobre al prezzo di 54,99 euro sullo store ufficiale, su Amazon e presso tutti gli Xiaomi Store Italia presenti sul territorio.

Come spiegato dal colosso cinese, attivare il servizio di pagamento è semplice: basta scaricare sul proprio smartphone l’app Xiaomi Wear, associare la Mi Smart Band 6 NFC e registrare la propria carta in pochi passaggi. Il sistema di pagamento è sicuro al 100%: non vengono infatti memorizzati i dati della carta fisica sul dispositivo e in fase di pagamento viene utilizzato il codice alternativo che identifica la carta virtualizzata e non quella reale. In questo modo si evita la trasmissione dei dati della carta fisica e si aumenta il livello di sicurezza per il cliente finale.