I dati di milioni di utenti iPhone e Android sono inviati ai server in Russia

La rivelazione è del Financial Times: Yandex, il Google russo, avrebbe creato un software che permette agli sviluppatori di creare app per dispositivi mobili compatibili con i sistemi operativi iOS e Android, ossia i più utilizzati nel mondo. Secondo il ricercatore esperto in materia di sicurezza Zach Edwards, il codice del colosso tecnologico sarebbe contenuto in almeno 52 mila applicazioni scaricabili da App Store e Play Store, e potrebbe essere presente - ma si tratta solo di una stima - in centinaia di milioni di telefoni in giro per il mondo.

Dati potenzialmente accessibili al Cremlino

Il problema è che Yandex, a quanto si apprende, una volta raccolti i dati degli utenti, li invia in server che si trovano in Russia, e quindi potenzialmente accessbili al Cremlino, che potrebbe utilizzarli per identificare e tracciare persone 'scomode' al regime. La società ha spiegato che è praticamente impossibile risalire alla posizione di un utente basandosi sui metadati raccolti, e che i dati, "limitati" e "non personalizzati", non vengono trasferiti al governo.

Su questo punto è intervenuto Cher Scarlett, ex ingegnere di Apple, che ha spiegato che una volta raccolte tutte le informazioni sugli utenti e inviate ai server russi, Yandex potrebbe essere tenuto a presentarle al governo - nel caso espressamente richieste - in base alle leggi in vigore in Russia. Altri esperti di sicurezza informatica si sono detti sicuri che i metadati raccolti dal colosso potrebbero essere utilizzati senza problemi per identificare gli utenti e quindi localizzarli.