YouTube dice addio al conteggio dei "non mi piace" sotto ai video

L'obiettivo è quello di creare un ambiente inclusivo e rispettoso, per questo motivo YouTube ha deciso di eliminare il conteggio dei "non mi piace" sotto ai video dei propri creator.

Stop ai "pollici verso" sotto ai video

Ancora oggi, YouTube è una delle poche piattaforme - alla pari di Reddit - ad offrire la possibilità agli utenti di votare contro un contenuto, cliccando sulla manina con il pollice all'ingiù. Altri social come Twitter, Facebook e TikTok, invece, spingono verso interazioni più positive e meno divisorie. Ed è proprio su questa falsariga che la piattaforma di video streaming ha deciso di inserirsi. Instagram ha fatto di più, introducendo a maggio la possibilità di nascondere il monte di "mi piace" dalle foto pubblicate.

Come spiega il team di YouTube, "spesso il pollice verso è stato utilizzato dagli iscritti per condurre campagne di odio e bullismo contro altri utenti". Nella fase di test, le modifiche hanno reso le persone “meno propense a cliccare il pulsante 'non mi piace' di un video per aumentarne il conteggio".

I navigatori potranno ancora cliccare il 'non mi piace', il che ottimizzerà i contenuti consigliati, ma il numero dei "dislike" non sarà più pubblico ma disponibile solo ai creatori del video. "È un passo importante per ridurre i comportamenti che mirano a mettere a tacere e molestare i creator, in modo particolare quelli più piccoli e i canali che hanno appena cominciato a postare" spiega un portavoce sul blog aziendale. La curiosità: il post di YouTube che annuncia i piani per nascondere i conteggi dei "non mi piace" è stato a sua volta non apprezzato da 33 mila persone, ottenendo più di quattro volte il numero di "mi piace".