Cresce la galassia di ZCS People, dal Triveneto alla Campania

Sempre più ampia la geografia di ZCS People, il centro di competenza HR Zucchetti composto da Zucchetti Centro Sistemi e da HRZ, società controllata da ZCS, che condividono l’obiettivo ambizioso di mettere al centro della crescita aziendale il capitale umano. Oltre 200 persone, 13 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, a supporto della HR Digital Transformation di oltre 3.000 imprese attive nel contesto nazionale e internazionale. Le due realtà rappresentavano già una presenza capillare su tutto il territorio nazionale con le sedi di Zucchetti Centro Sistemi (Terranuova Bracciolini, Perugia, Sassari, Nuoro, Parma e Torino), e di HRZ (Milano, Torino e Brescia). Con queste ulteriori acquisizioni si compie pienamente il percorso che porta ZCS People ad essere il partner HR leader e di prossimità di aziende italiane e internazionali, che possono contare su una vasta gamma di servizi su misura e personalizzati in linea con le nuove necessità dei processi nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle risorse umane.

“In questi anni è aumentata la consapevolezza da parte delle imprese di percorrere una necessaria trasformazione digitale anche nella gestione delle risorse umane” afferma Cav. Lav. Fabrizio Bernini. “L’ampliamento societario mira a potenziare le competenze tecniche in area HR e a coprire in modo capillare il territorio italiano nei suoi specifici distretti manifatturieri”. “Saper mettere a fattor comune competenze tecnologiche molto verticalizzate e contemporaneamente mantenere la vicinanza al nostro vasto parco clienti per offrire servizi “su misura” sono i nostri punti di forza” afferma Simone Uggeri, CEO di HRZ. “Siamo TOP Partner Zucchetti HR, promuoviamo l’innovazione e la diffusione delle tecnologie nelle aziende che desiderano consulenza ed assistenza in materia di risorse umane”.

Il cuore Toscano di Zucchetti Centro Sistemi

Si è completata l’incorporazione di HR Factory, Zucchetti Top Partner HR a Bientina (PI), nella compagine ZCS che diventa la filiale tirrenica, sede di riferimento per la costa della Toscana e per la vicina Liguria. La nuova filiale andrà quindi ad arricchire il bagaglio di competenza.

La competenza e i servizi di ZCS People su tutto il Nord Italia

La galassia di ZCS People si estende ora al Triveneto, grazie all’acquisizione della maggioranza della società Alpha Sistemi, che con i suoi 50 collaboratori, rappresenta una realtà d’eccellenza nell’universo HR di Zucchetti e va a completare la presenza del gruppo nel Nord Italia, insieme alle sedi di Milano, Torino e Brescia. “Sentiamo forte il legame con il territorio e siamo convinti che questo caratterizzi anche la natura della partnership con le aziende che aiutiamo tutti i giorni” le parole di Francesco Bonaventura, CEO di Alpha Sistemi ”Cercare di eccellere nel mestiere che è nostro da più di 20 anni è un dovere e nello stesso tempo un piacere quando si raggiungono i risultati voluti”.

ZCS People anche in Campania e in Puglia

Non solo centro-nord e isole, la capacità di supporto ai processi HR di ZCS People trova una sua sede di riferimento anche in Campania, e più precisamente a Avellino, grazie all’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di HR Sud, altro Zucchetti Top Partner HR di grandissima esperienza, che avrà la possibilità di creare un’interlocuzione diretta sul territorio con i Clienti del mondo ZCS People nel Sud Italia. HR Sud conta anche su una ulteriore sede in provincia di Bari; le aziende dislocate nel Sud della penisola italiana potranno quindi avvalersi dell’apporto di competenti ed affidabili consulenti applicativi ed esperti tecnologici per soddisfare a pieno le loro esigenze. “La vision di HR Sud è stata sempre quella di esprimere competenze e professionalità per rappresentare un polo di eccellenza nell’ambito dell’universo HR. L’ingresso nella galassia di ZCS People è il compimento di questo nostro percorso di crescita” spiega Antonio Martellone, CEO di HR Sud “Per noi la responsabilità e la sfida di essere l’espressione di ZCS People al Meridione, e l’opportunità di lavorare in territori e distretti industriali in forte sviluppo, sia sulla costa Tirrenica, che sull’Adriatica”.

La vasta galassia ZCS People con le sue competenze trasversali è in grado di fornire alle aziende italiane, di qualsiasi area, dimensione e settore di appartenenza, soluzioni digitali per gestire le risorse HR e innovare la relazione con il personale.

Sotto, Bernini e Uggeri