Facebook lavora agli 'Zuck Bucks', la valuta virtuale per il Metaverso

Per il momento i dipendenti gli hanno affibbiato il soprannome 'Zuck Bucks', chiaro riferimento al 'grande capo' e ai dollari. Secondo il Financial Times, Meta sta lavorando a una valuta virtuale spendibile nel metaverso, non una criptovaluta basata sul blockchain, bensì un token centralizzato nella società, simile a quelli utilizzati nei videogame.

Zuck Bucks: cosa sono

Il principio alla base è semplice e molto diffuso: la nuova valuta si acquista via carta di credito o con pagamento online e poi si può spendere direttamente nella piattaforma. Questo sistema permetterebbe di 'mettere mano al portafoglio' il meno possibile, gestendo i token, per l'appunto, per acquistare servizi all'interno dell'internet del futuro.

Allo stesso tempo, pare che Zuckerberg non abbia totalmente rinunciato ad investire nella blockchain. Nel 2019 aveva provato con Facebook a lanciare la sua valuta virtuale, ma il progetto 'Diem' è fallito senza vedere la luce. L'idea del colosso statunitense, sempre secondo le fonti del Financial Times, sarebbe quella di entrare nell'universo degli Nft, partendo con Instagram, ma integrandoli poi anche in Facebook e WhatsApp. Meta potrebbe permettere agli utenti di acquistare, vendere o semplicemente esporre i propri 'non fungible token' ampliando il marketplace attuale.