Alessandra Canale vince la causa contro la Rai: 45mila euro di risarcimento per la 'signorina buonasera'

Alessandra Canale ha vinto la causa contro la Rai, che dovrà darle un risarcimento di 45 mila euro. L'ex 'signorina buonasera' secondo i giudici ha subito un serio danno di immagine tra il 2006 e il 2013, sette anni in cui è stata costretta a inattività lavorativa forzata. Oltre ai 45 mila euro la Rai dovrà aggiungere anche 8 mila e 830 euro per come danno biologico.

La Cassazione ha respinto il ricorso che la tv di Stato aveva fatto nel 2022 e questa, ora, è la sentenza definitiva. Nel settembre del 2002 Alessandra Canale - all'anagrafe Alessandra Pimpinella - durante l'ultimo annuncio in tv, aveva detto in lacrime che la Rai la stava estromettendo dal ruolo che l'aveva portata alla notorietà.

"Dopo 20 anni di sofferenza, lacrime e amarezza finalmente ho ottenuto giustizia: ho vinto! Ora attendo che mi venga riconosciuto un ruolo adeguato, come è giusto che sia" ha commentato l'ex 'signorina buonasera' su Instagram, ringraziando il suo avvocato, la famiglia che le è stata vicino, in particolare suo figlio "che ha sofferto silenziosamente per la mia disperazione" e aggiungendo: "La giustizia è lenta, ma esiste. Un ringraziamento particolare va al Presidente della Repubblica per il suo costante impegno nel garantire i diritti di tutti i cittadini".

