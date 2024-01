L'ex agente di Amadeus rompe il silenzio: "Mi tocca dire la mia, leggo troppe ca***te"

In ogni separazione che si rispetti - privata o professionale - se non sono i diretti interessati a comunicare i motivi dell'addio, lo faranno sicuramente voci e indiscrezioni di ogni tipo, come appena accaduto per la rottura tra Amadeus e Lucio Presta. Dopo anni di sodalizio, le strade del conduttore e del noto agente si sono separate e - a quanto pare - neanche troppo serenamente.

La notizia è trapelata alla vigilia di Capodanno e in questi giorni sono tanti i rumors che circolano, a partire dalle presunte tensioni fra Presta e i dirigenti Rai, che avrebbero mal digerito alcuni ospiti imposti dal manager al prossimo Festival di Sanremo (il quinto firmato da Amadeus). Il direttore artistico si sarebbe schierato con l'ad Roberto Sergio e il dirigente Giampaolo Rossi, provocando l'ira del suo storico agente, "fatto fuori" - così dicono - dalla kermesse, ma di conseguenza anche dal percorso artistico di Amadeus.

E mentre il conduttore continua a restare trincerato dietro a una coltre di silenzio, Presta ne promette delle belle su X: "Mi sa che tra un po' mi toccherà dire la mia - scrive - leggo troppe ca***te. Ma ogni cosa ha il suo tempo! Av salut burdell (che in romagnolo significa 'vi saluto ragazzi', ndr)". Un tweet che ne promette delle belle... Chissà, magari proprio durante la settimana del Festival