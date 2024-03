Amadeus, stoccata dell'ex manager Lucio Presta su Sanremo: "Cimiteri pieni di tanti indispensabili"

Non la tocca piano Lucio Presta, che interrotta la lunga collaborazione con Amadeus proprio a poche settimane dal suo quinto Sanremo, ha assistito all'ennesimo successo del Festival ma da spettatore. E mentre tutti già rimpiangono il direttore artistico dei record - che ha confermato di lasciare dopo 5 gloriosi anni - sostenendo che sarà difficile, se non impossibile, fare meglio, l'ex manager ci va giù duro.

Su X Presta fa un tweet severo e senza filtri dopo aver assistito alla 'santificazione' televisiva di Amadeus di questi giorni, dai tg ai programmi televisivi che lo hanno ospitato, fino al suo elogio l'altra sera a La TV fa 70, davanti al sacro predecessore Pippo Baudo. L'agente evidentemente non è d'accordo con la diffusa idea che prendere il testimone di Sanremo il prossimo anno sarà per chiunque una disfatta dopo il miracolo di Ama: "Se non erro la prossima è la 75esima edizione del Festival di Sanremo, ne sono andati male 3/4 al massimo - si legge - Un'azienda come la Rai farà la 75-76-77-78 etc. Quante volte era impossibile ed è diventato possibile. I cimiteri sono pieni di tanti indispensabili".

Parole dure che stanno sollevando un polverone social. In tanti replicano in sostegno di Amadeus, ma c'è anche chi come Lucio Presta è convinto ci siano molti altri professionisti in grado di fare un bel Festival. Solo il tempo svelerà chi aveva ragione.