Amadeus al Nove, l'annuncio: "Farà un preserale e due programmi in prima serata"

A pochi giorni dall'addio in Rai arriva un altro importante annuncio per Amadeus. Il conduttore farà il suo esordio sul Nove il prossimo autunno, come ufficializza oggi il gruppo Warner Bros. Discovery.

"Un nuovo colpo nel mondo dell'intrattenimento televisivo", inizia così il comunicato stampa con cui la media company fa sapere che Amadeus a breve farà parte della squadra. Un contratto di 4 anni che prevede non solo la conduzione ma anche la partecipazione attiva per la creazione di nuovi format: "Grazie a questo accordo, che avrà la durata di 4 anni - si legge - Amadeus debutterà già dal prossimo autunno sul Nove e collaborerà attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo. Sulla base di questo accordo, nel corso della stagione televisiva, Amadeus condurrà sul nove un programma di Access Prime Time e due di Prime Time. Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli che lo vedranno protagonista". Dunque il conduttore non lascia il preserale - fascia che ad oggi lo vede tra i più seguiti con l'amatissimo Affari Tuoi (che resta in Rai) - e aggiunge due programmi di prima serata.

Alessandro Araimo, managind director Warner Bros ha commentato: "Siamo entuasiasti di accogliere nella nostra squadra Amadeus, fuoriclasse della tv, straordinario artista e volto tra i più amati dal pubblico italiano. Siamo impazienti di lavorare insieme, di unire la grande energia che lo contraddistingue - e che sicuramente saprà portare nel nostro Gruppo - con la creatività dell'editore che più di ogni altro negli anni recenti ha rinnovato la tv italiana". Ancora nessun commento invece da parte di Amadeus, che si prepara al sofferto congedo dalla tv pubblica.