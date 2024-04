Amadeus via dalla Rai, Fiorello non scherza più: "Una scelta di vita"

Manca solo l'ufficialità, ma ormai sembra questione di ore. L'addio di Amadeus alla Rai è indubbio, tanto che Fiorello - da giorni alle prese con la notizia a Viva Rai 2 - non ci scherza più su e si fa serio a TvTalk quando si tocca l'argomento.

Nella puntata in onda oggi, sabato 13 aprile, su Rai 3, lo showman si toglie il dente: "Amadeus ha fatto questa scelta. È una scelta di vita. Non c'è dietrologia, non ci sonno soldi o quello che si sente: vuole nuovi stimoli". Insomma, anche il grande amico di Ama sembra confermare le voci sull'imminente dipartita dell'uomo di punta della tv pubblica.

Sul suo futuro in Rai, invece - che in molti vedono incerto proprio perché la sua spalla migrerà molto probabilmente sul Nove - chiarisce "Io non sono mai di un'azienda. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all'ultima".