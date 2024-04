Amadeus, voci di corridoio in Rai: "Voleva uno show per la moglie Giovanna"

Come ogni storia d'amore al capolinea, tra Amadeus e la Rai sono in corso le battute finali fatte di strascichi e puntigliose precisazioni. Come quelle dell'ad Roberto Sergio, che dopo le voci su presunte pressioni che il conduttore avrebbe subito dai vertici Rai - motivo che lo avrebbe portato alla decisione di andarsene - si è lasciato andare a un lungo sfogo: "Una infinità di false notizie, riferite al contratto di Amadeus, anche attraverso autorevoli testate - ha detto - stanno danneggiando l'Azienda Rai. Tutto questo è inaccettabile".

Se qualche giorno fa il Corriere aveva parlato di caldi inviti rivolti al direttore artistico di Sanremo per piazzare Povia nel cast, Hoara Borselli ospite e addirittura per organizzare un pranzo con Pino Insegno, oggi riporta altre voci di corridoio che arrivano direttamente da viale Mazzini e che riguardano la trattativa - a quanto pare saltata - tra Amadeus e la tv pubblica.

Secondo beninformati Amadeus avrebbe chiesto di costituire una società propria per produrre format da vendere alle tv, esattamente come aveva fatto Fazio. Ipotesi che in Rai non hanno nemmeno preso in considerazione, visto che il nuovo regolamento non permette alla stessa persona di essere sia produttore che conduttore. Non solo. Amadeus avrebbe chiesto anche un programma per la moglie Giovanna Civitillo e la non presenza del suo ex manager - con cui ha rotto alla vigilia dell'ultima edizione di Sanremo - Lucio Presta.

Sulla questione soldi, invece, sembra non ci sarebbe stato nessun braccio di ferro. Pare, infatti, che la Rai era pronta a soddisfare le richieste economiche del suo volto di punta, ormai sempre più vicino a Discovery.