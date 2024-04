Amadeus via dalla Rai? Lui rompe il silenzio e risponde così

Amadeus a un passo dall'addio in Rai. È l'indiscrezione lanciata pochi giorni fa da Dagospia che sembra trovare terreno fertile. Sono insistenti le voci che vorrebbero il conduttore - ormai ex direttore artistico del Festival di Sanremo - davanti alla porta d'uscita della tv pubblica, pronto ad approdare sul Nove.

Ne hanno parlato tutti, a partire da Fiorello che stamattina è tornato sull'argomento con la sua solita ironia: "Non posso dire niente perché ci sarà un comunicato Rai. Lo stanno preparando, però lo decido io quando uscirà. 'Amadeus alla prova del Nove?' ,'Amadeus verso l'addio, raggiungerà Fazio'. Facciamo un sondaggio col pubblico, chi pensa che Amadeus andrà via dalla Rai e approderà su un altro canale?", ed è così che parte un gioco con la audience presente al Foro Italico. Il risultato? In molti danno per certa la partenza del conduttore dei Sanremo da record. Fiorello continua: "Roberto Sergio è già al terzo comunicato, me li manda per approvazione prima. E tutti che pensano 'Ma se va via Amadeus, va via anche Fiorello?', ma non facciamo tutto insieme, poi la Nove mica mi si può permettere: Amadeus se lo prendono, ma a me no".

La replica di Amadeus

Uno strano silenzio aleggia da giorni su Amadeus, che è solito smentire quasi subito le fake news. Stamattina, però, il conduttore ha risposto a modo suo ai rumors, pubblicando tra le storie Instagram il promo di "Una. Nessuna. Centomila", il concerto benefico che si terrà all'Arena di Verona e andrà in onda prossimamente su Rai 1. Conduce Amadeus. Dunque in casa Rai il conduttore avrebbe ancora qualcosa da fare...