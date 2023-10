Andrea Giambruno non tornerà a condurre "Diario del giorno"

Andrea Giambruno ha concordato con Mediaset di lasciare la conduzione in video del programma "Il diario del giorno", di cui "continuerà a curare il coordinamento redazionale". Il giornalista si dice, nella nota diffusa da Mediaset e rilanciata dall'Ansa, "dispiaciuto per il disagio creato con il suo comportamento".

Un passo indietro volontario quindi, senza nessuna censura o punizione "severa". L'ex compagno della premier Meloni, finito nel vortice della polemica di questi giorni per i fuori onda pubblicati da Striscia la Notizia, continuerà fattualmente da dietro le quinte a coordinare la striscia pomeridiana di Rete 4 che sarà però condotta da altri giornalisti. Una decisione che lascia presupporre che non ci sarà quindi nessun procedimento disciplinare o per violazione del codice etico ai danni del giornalista.

