Andrea Piscina sparito dal sito di Rtl dopo l'arresto per pedopornografia

Per Rtl non c'è nessun Andrea Piscina. Dal sito della radio il nome dello speaker - conduttore del programma "I Nottambuli" - è stato cancellato subito dopo la notizia del suo arresto, appresa con sgomento dall'emittente. Sulla pagina della trasmissione si legge solo il nome dell'altro conduttore, Armando Piccolillo, che staserà andrà regolarmente in onda. Non è noto, ancora, se da solo o con un altro speaker in sostituzione di Piscina.

Rtl ha diramato una nota stampa in cui esprime "incredulità e sgomento" per l'arresto di Andrea Piscina. "La dirigenza non era a conoscenza dell'indagine in corso a Milano sullo speaker" si legge, e viene comunicata la decisione di sospendere in via cautelativa il conduttore 25enne, "in attesa del lavoro della magistratura, in cui Rtl 102.5 ripone piena fiducia". In molti, però, stanno criticando la radio per non aver preso una posizione più netta, evitando di commentare l'accaduto sulla pagina social.

Andrea Piscina arrestato per pedopornografia

Andrea Piscina è stato arrestato con l'accusa di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. Il 25enne avrebbe adescato bambini tra i 9 e 14 anni, fingendo di essere una ragazza di nome "Alessia". Secondo l'accusa prometteva di sbloccare la telecamera e farsi vedere spingendo chi c'era all'altro capo del telefono a compiere atti di autoerotismo.

Da quanto si apprende, Piscina aveva già subito una perquisizione nelle scorse settimane e pare che avesse cancellato chat e immagini, ma gli investigatori sono riusciti a recuperarle. Sembra che una denuncia fosse stata presentata già nell'estate 2023 e sarebbe stata proprio quella a far scattare le indagini.