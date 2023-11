Andrea Pucci replica alla polemica per l'Ambrogino d'oro: "Premiato per la mia spensieratezza"

La nomina di Andrea Pucci all'Ambrogino d'Oro sta creando un acceso dibattito. Il comico milanese verrà insignito della massima onorificenza conferita dal comune di Milano, ma sono molti coloro che si stano scagliando contro la decisione considerata inopportuna per i siparietti con offese alle donne e alle minoranze di cui si è reso autore. In queste ore tornano così a essere ricordati i suoi post rivolti alla segretaria del Pd Elly Schlein con insulti sull'aspetto estetico o la battuta omofoba rivolta all'influencer Tommaso Zorzi durante un suo spettacolo. "Una gran porcata" ha definito la nomina di Pucci Michele Albiani, consigliere comunale e attivista Lgbtq+; "Usa il sessismo, la misoginia, l'omofobia come strumenti per ‘provare’ a divertire il pubblico" il commento del consigliere regionale Luca Paladini; "In tutta Milano non si è trovato un cittadino più meritevole, capisco", ha scritto Selvaggia Lucarelli a corredo di un post che ricorda le battute del comico: "È esilarante - aggiunge - vedere sui giornali la foto di Pucci, uno che nel 2023 fa i meme per deridere le donne per il loro aspetto fisico, accostata a quella di Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aeronautica d’Italia, e a quella di Giulia Tramontano, la donna vittima di femminicidio mentre era incinta".

Il commento di Andrea Pucci

Intercettato da Corriere Tv, Andrea Pucci ha commentato la nomina all'Ambrogino d'oro: "Onorato, lusingato, fiero. Ho cercato di capire per quale motivo mi attribuissero questo premio e mi sono risposto che è perché regalo leggerezza e spensieratezza alla mia Milano da tanti anni". Pucci, all'anagrafe Andrea Baccan, ha origini venete da parte dei genitori ma è nato e cresciuto a Milano. Il suo esordio televisivo - ha ricordato - risale al 1993 quando vinse l'edizione del programma La sai l'ultima? condotto da Pippo Franco raccontando barzellette in milanese. "Sono stato indicato dalla consigliera Sardone (Lega), ma nei miei testi non ho mai fatto politica" ha proseguito Pucci: "La battuta su Zorzi? Nemmeno la ricordo. La comicità fa parte del fatto del politically correct deve essere messo da parte, se uno l'accetta bene altrimenti è giusto che si lamenti".