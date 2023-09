Imbarazzo a I Fatti Vostri: la gaffe di Tiberio Timperi e la risposta di Anna Falchi, il video

È stato un inizio di stagione frizzante quello de I Fatti Vostri con Tiberio Timperi e Anna Falchi. Timperi da oggi è ufficialmente il 'padrone di casa', al posto di Salvo Sottile, del programma pomeridiano di Rai 2. Per l'ex volto di Unomattina in Famiglia non è una novità avere un confronto botta-risposta acceso con le conduttrici con le quali condivide i programmi: prima al suo fianco c'era Monica Setta, adesso invece Anna Falchi.

Con Falchi - per la quale si tratta del terzo anno consecutivo come co-conduttrice del programma - già dalla prima puntata, andata in onda oggi, la tensione era alle stelle. "Mi devo dare un pizzico? No, è tutto vero", ha esclamato Timperi felice mentre camminava verso il cast al completo della trasmissione (nel quale figura anche Flora Canto, grande novità della stagione).

E proprio rivolgendosi a Falchi le ha chiesto: "Come si dice buongiorno in svedese?", battuta che voleva essere simpatica e che invece ha sortito il risultato opposto scatenando la reazione fredda e chirurgica di Anna, che è nata sì nel Nord Europa, ma in Finlandia, non in Svezia. "Parti subito male - ha risposto un po' infastidita Falchi -, non hai studiato la mia biografia, comunque benvenuti Tiberio Timperi e Flora Canto". "Ah, si dice così? Grazie", ha replicato Timperi cercando di smorzare l'imbarazzo, ma il danno ormai era stato fatto. Chissà dopo questo inizio piccante come saranno le prossime dirette...