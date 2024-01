Anna Mazzamauro: "Ho lottato contro i pregiudizi. Banfi parla della Fenech perché è figa, ci ho lavorato anch'io ma non mi nomina"

La risata è inconfondibile per chi è cresciuto, ha riso e riflettuto con i suoi film. Come la voce, un po' ruvida per via dell'orario - "cose di mattina presto" ci spiega al telefono - ma vispa come il suo temperamento. Anna Mazzamauro si racconta con schiettezza, dal legame di amore e odio che la lega alla signorina Silvani - il personaggio che le ha regalato la popolarità e che porta sul palco del suo ultimo spettacolo teatrale, "Come è umano lei, caro Fantozzi", in tournée in tutta Italia - al rapporto con Paolo Villaggio, la nostalgia della giovinezza, i pregiudizi sul suo aspetto con cui ha sempre dovuto fare i conti e l'ipocrisia nel mondo dello spettacolo. E poi quell'insaziabile voglia di fare progetti, che non ha età.

Per strada la chiamano Anna, signora Mazzamauro o signorina Silvani?

"Mi chiamano come vogliono, ma io sono Anna".

A quel personaggio, immagino a volte un po' ingombrante, deve la sua carriera. Le è grata o le pesa?

"Tutte e due. È chiaro che se avessi aspettato il teatro per avere popolarità non mi sarebbero bastati trecento anni e non me lo potevo permettere. Sono grata alla Silvani, a Paolo Villaggio, a tutto quel mondo per avermi dato la popolarità, ma questo mi ha allontanato da Medea, il personaggio che tutte le attrici che iniziano a teatro considerano il punto di arrivo. Il mio punto di arrivo non poteva essere parlare con Giasone e dirgli: 'Giasone, lei è una merd****a schifosa'. In questo senso la odio, ma la amo perché altrimenti oggi non mi fermerebbero per strada per chiedermi un selfie e non verrebbero nemmeno a teatro".

E a teatro in queste settimane porta proprio lei...

"Non porto solo lei, in scena siamo in tanti. C'è Paolo Villaggio, Fantozzi, Anna, la Silvani, Filini, la signora Pina, Mariangela. Racconto quel mondo fantozziano, ma più che altro villaggiano. Quando parliamo di Villaggio inevitabilmente si parla solo di Fantozzi, ma Paolo è stato un grande in tutti i sensi".

Il titolo dello spettacolo però è sull'iconico ragioniere. "Come è umano lei, caro Fantozzi".

"Ho centellinato parola per parola. 'Come è umano' sarebbe bastato per fare riferimento al modo di parlare di Fantozzi verso i potenti, 'ancora' rappresenta l'eternità del personaggio. 'Caro' perché vive tra noi".

Era umano Paolo Villaggio sul set?

"Umanissimo. Aveva un grande rispetto per gli attori. Era sempre disponibile a ripetere le scene, veniva nella mia roulotte per ripassare e non chiedeva a me di andare nella sua. Però c'era sempre questa parete bianca tra me e lui, soprattutto all'inizio che non ero nessuno, avevo un fermo nei suoi confronti".

E fuori dal set?

"Non siamo mai stati amici, solo ottimi colleghi. Era rispettoso, intelligente, straordinario in tutto. Poi nella vita, fuori dal set, uno fa quello che gli pare".

Forse è uno dei pochi artisti per cui non c'è mai stata la corsa a designarne un erede...

"Che cosa detestabile questa dell'eredità artistica. Anche a me dicevano che ero l'erede di Anna Magnani. Ma quale erede? A me non è arrivato nessun soldo (ride, ndr). È un'identificazione che mi dà fastidio, sia se riguarda me e sia se riguarda gli altri. Ognuno ha una sua storia, una sua collocazione. Ci possono essere dei riferimenti, ma non un'eredità. Denigra sia chi la riceve che la persona dalla quale viene".

Sul palco ha detto che ci sono tutti i personaggi di Fantozzi. Ha nostalgia di quegli anni?

"Per niente. Mi mancano gli anni della mia giovinezza, questo sì, ma non gli anni di Fantozzi e di quel tipo di clima. Adesso posso essere relativamente serena e pensare che qualcosa ho combinato, ma allora, soprattutto all'inizio di quella saga, nessuno di noi supponeva che sarebbe diventata una pagina importante per il cinema italiano. Si prospetta un successo, si desidera, ma non se ne ha la certezza. Ero così incerta del mio futuro in quel periodo, ero rabbiosa perché non si concretizzava quello che desideravo. Distrattamente, anche se con attenzione professionale, facevo il cinema nonostante non avessi mai ambito a farlo. Ambivo a fare Medea, non Rebecca la prima moglie o Via col vento. Nessuna nostalgia, soltanto della mia giovinezza".

Cosa le manca della giovinezza?

"Tutto. Mi piace talmente tanto vivere, sono così felice. Usiamolo questo termine. Sono felice, ho una figlia meravigliosa, un lavoro che funziona, una casa bella. Non vedo perché poi debba sottostare ai voleri della morte, della natura, e rinunciare a tutto questo. Mi sembra di aver vissuto inutilmente. Tutte le rabbie, le gioie, le fantasie, i sogni, gli odi, gli amori. Puff, se ne vanno. Inutile discutere su questo, perché tanto non c'è niente da fare, però mi fa rabbia".

Ne fa una questione anche estetica?

"Per carità! Ho voglia di giovinezza ma ho anche voglia di affrontare la natura intelligentemente. Non posso contrastarla tagliando, tirando, distorcendo... Mamma mia! Diventa ridicolo. Vedo delle mie ex compagne di scuola che hanno la mia età e sembrano delle cinquantenni. Penso che vivono male. La donna oggi deve avere le gambe attaccate ai lobi delle orecchie, il sedere attaccato alla nuca, le attrici si devono ritoccare il naso, gonfiare le labbra, tendere all'eterna giovinezza. Che caz***a paurosa".

Per molte la rincorsa di certi canoni è un'ossessione...

"Mi è capitato di vedere sul web un'immagine della Silvani, sotto c'era scritto 'Potrai fare quello che ti pare ma non sarai mai sexy come la signorina Silvani'. Questo mi riempie di gioia perché vuol dire che il personaggio è azzeccato, ma soprattutto significa che la donna atipica può vincere. Forse in questo senso ho dato un valore in più alle donne atipiche. Non brutte, perché brutta significa sporca e volgare, ma atipiche. Ho dato loro la possibilità di introdursi nel mondo femminile".

Questo della atipicità è un concetto bellissimo e fondamentale, eppure sembra ancora così complicato da comprendere e sdoganare, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Non trova?

"C'è una grande ipocrisia. Una volta sono stata ospite di una trasmissione, ma non faccio nomi. In studio trovo una scritta enorme alle mie spalle, 'L'elogio della bruttezza'. Ero seduta con questa scritta dietro di me. Ma porca miseria! Sei una giornalista che fa evidentemente finta di essere dalla parte delle donne - non tu eh, ma questa che mi ospitava - che quando va in televisione racconta delle vittorie delle donne, e poi mi ospiti e scrivi in grande che sono l'elogio della bruttezza? Bruttezza? Tu sei brutta, perché sei scema".

E com'è finita?

"Volevo mandarla a quel paese in diretta e andarmene. Sono rimasta perché ho rispetto del pubblico. Dopo le ho scritto un messaggio che se lo ricorderà a vita".

Le ha risposto?

"L'ho bloccata. Le scrissi che non doveva neanche rispondermi perché non mi avrebbe fatto piacere. Sono passati anni ma ho ancora questa piccola cicatrice dentro di me".

Quindi li ha sofferti certi pregiudizi estetici?

"Ho dovuto sempre combattere, ma ormai dico gioiosamente, perché in fondo questa atipicità è stata la mia vittoria. Sono stata capace di trasformarla in qualcosa di vincente, altrimenti non sarebbe esistita la signorina Silvani, odiandola e amandola, come ho detto prima, ma soprattutto dandole un significato preciso, ovvero che ognuno è come gli pare. Tutti hanno una caratteristica. Perché lottare per diventare altro?"

Si parla molto di patriarcato. La commedia italiana di quei decenni, da Lino Banfi ad Alvaro Vitali, fino ai cinepanettoni di De Sica e Boldi, ha responsabilità nella creazione di una cultura maschilista?

"Purtroppo sì. Paolo Villaggio invece era diverso anche in questo, perché osservava la donna con ironia e intelligenza. Questo modo di fare la commedia all'italiana in quegli anni era coinvolgente, sì, ma poco arguto. Ho lavorato molto, purtroppo e fortunatamente, con Lino Banfi, in teatro e in televisione. Abbiamo fatto insieme due spettacoli, una serie televisiva tanti anni fa, di Maurizio Costanzo, ma quando lui oggi parla della sua carriera ama parlare di Edwige Fenech e non mi nomina mai".

Questa è un'altra ferita?

"Non me ne frega niente, ma è sintomatico. Gli fa più piacere aver lavorato con una gran figa che con una grande attrice. Permettimi".

Ha sulle spalle cinquant'anni di carriera, c'è una cosa che sogna ancora di fare?

"Medea (ride, ndr). Anche se adesso potrei fare la nonna di Medea, che osserva il suo passato. Scherzi a parte, sto già scrivendo lo spettacolo per il prossimo anno. È un modo per abbattere quella che gli altri chiamano vecchiaia e che io chiamo prolungamento della giovinezza. Avere progetti è un'esortazione che faccio a tutti, qualsiasi sia la professione. Anche fare la madre a tempo pieno è una professione importantissima".

L'elogio dei progetti.

"È l'unico modo per restare vivi e giovani. Pensiamo a cosa faremo noi domani, senza fermarci davanti al televisore per guardare i progetti degli altri. Mai fermarsi".