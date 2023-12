Antonio Ricci su Claudio Baglioni: "Ecco perché mi ha querelato per tre volte. Tra poco ci sarà il processo"

Antonio Ricci si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Gente. La storia di Striscia la notizia, il caso Giambruno scoppiato proprio per via dei fuorionda trasmessi, le sue opinioni personali su Giorgia Meloni e Elly Schlein, sono stati alcuni dei temi affrontati nel corso di un dialogo che ha toccato anche la questione delle tante querele, "almeno 400", ricevute negli anni. Proprio a tal proposito, il riferimento è andato a Claudio Baglioni con cui è in corso ancora oggi un contenzioso iniziato molti anni fa.

"Mi ha querelato tre volte" ha spiegato Ricci: "La prima perché anni fa avevo detto che gli avrei tirato una molotov, denuncia archiviata. La seconda volta, tempo dopo, perché ho detto che non gli avrei tirato una molotov perché mi rendevo conto che essendo tutto plastificato avrei creato un danno ambientale con rilascio di diossina e altri agenti nocivi, archiviata pure questa. E pensa che adesso ha avuto il coraggio di far sequestrare il libro su di lui, pieno peraltro di cose vere. Da quanto tempo non veniva censurato un libro? Tra poco ci sarà il processo". Quest'ultimo richiamo si riferisce al volume Tutti poeti con Claudio per cui Baglioni ha querelato Striscia la notizia per diffamazione.

"La prima cosa che fanno è querelarti" ha aggiunto Ricci parlando delle centinaia di cause intentate da ogni parte contro Striscia nel corso degli anni, "perché così tentano di scoraggiarti dal continuare e nel contempo possono giustificarti in giro: gli ho fatto causa, ora ci pensa la giustizia. Purtroppo i tempi dei tribunali non coincidono con quelli televisivi. Magari si va avanti per anni e anni e quando la denuncia viene archiviata non interessa più a nessuno". Fino a oggi il patron del tg satirico non ha mai perso una causa, ad eccezione di un caso: "Per un fuorionda di Gianni Vattimo. Fui condannato in Italia ma poi la Corte europea dei diritti dell'uomo stabilì che era stata lesa la mia libertà di espressione", ha precisato Ricci.