Ascolti tv: come è andata la prima puntata di C'è posta per te e Tali e Quali

Ieri sera, sabato 13 gennaio 2024, si è dato inizio a una nuova sfida del sabato sera con il ritorno di due delle trasmissioni più amate dal pubblico. Da un lato Maria De Filippi, su Canale 5, con il suo show storico C'è posta per te e dall'altro Carlo Conti che è tornato su Rai 1 con la versione di Tale e Quale Show dedicata ai sosia dei cantanti famosi: Tali e Quali. Ma com'è andata la prima puntata di C'è posta per te e Tali e Quali? Quale programma ha preferito il pubblico italiano? Scopriamolo insieme.

Ascolti tv di sabato 13 gennaio 2024: chi ha vinto tra C'è posta per te e Tali e Quali

È stata Maria De Filippi a dominare il sabato sera televisivo con il suo programma dedicato alle riconciliazioni, C'è posta per te. La conduttrice, infatti, ha incollato allo schermo 4,7 milioni di spettatori con uno share del 31,1%.

Carlo Conti arriva secondo con 3 milioni di spettatori e uno share del 17,6%.

Ascolti tv di sabato 13 gennaio 2024: prime time

Su Rai2 F.B.I. è la scelta di .000 spettatori con il % mentre F.B.I. International raggiunge .000 spettatori con il %. Su Italia1 Sing ha radunato 694.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rai3 – dalle 21:50 alle 23:49 – la nuova stagione di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui coinvolge 570.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4 I bambini della speranza in prima tv totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 875.000 spettatori con il 4.7% (Buonanotte: .000 – %). Su Tv8 – dalle 20:24 all’1:14 – 4 Ristoranti sigla 351.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Whitney Houston – Una voce dal cielo cattura l’attenzione di 178.000 spettatori con l’1%.