Ascolti tv, chi ha vinto tra Ciao Darwin e Colpo di Luna di Virginia Raffaele

Nella serata di ieri, venerdì 12 gennaio 2024 c'è stata una nuova sfida a colpi di ascolti tra la Rai e Mediaset con l'arrivo del nuovo show di Virgina Raffaele, Colpo di Luna che si è scontrato con il colosso Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Ma quale show di intrattenimento del venerdì sera ha preferito il pubblico italiano? Chi è piaciuto di più, la comica Virginia Raffaele con il suo varietà ispirato allo storico programma Rai Teatro 10 tra comicità, magia e leggerezza oppure il game di Canale 5 giunto alla sua nona edizione con al timone Paolo Bonolis e il suo braccio destro Luca Laurenti? Scopriamolo insieme.

Ascolti tv di venerdì 12 gennaio: chi ha vinto tra Paolo Bonolis e Virginia Raffaele?

A vincere la battaglia del venerdì sera televisivo è stato Ciao Darwin 9 che ha incollato davanti allo schermo 3.478.000 spettatori con uno share del 23.6%. La prima puntata di Colpo di Luna di Virginia Raffaele ha, invece, conquistato 3.320.000 spettatori pari al 20% di share.

Ascolti tv di venerdì 12 gennaio: prime time

Su Rai2 The Rookie raccoglie 697.000 spettatori con il 3.9% (primo episodio in prima tv a .000 e il %, secondo episodio in prima tv a .000 e il %, terzo episodio in replica a .000 e il %). Su Italia1 Rambo raccoglie 1.218.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 la prima tv di Hotel Europa raccoglie 527.000 spettatori (3%). Su Rete4 Quarto Gradototalizza un a.m. di 1.121.000 spettatori (7.5%). Su La7 La Torre di Babele in replica raggiunge 823.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 la nona stagione di Cucine da Incubo in prima tv free ottiene 274.000 spettatori (1.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza sigla 505.000 spettatori con il 2.5%.

