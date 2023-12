Ascolti tv: chi ha vinto tra la finale di The Voice Kids e Ciao Darwin

Continua lo scontro del venerdì sera tra due delle trasmissioni di punta di Rai e Mediaset: The Voice Kids condotto da Antonella Clerici con la sua ultima puntata e Ciao Darwin con Paolo Bonolis. Ma quale programma ha convinto di più il pubblico italiano? È stata seguita di più la finale di The Voice Kids oppure la nuova puntata dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che ha visto sfidarsi, questa volta, gli amanti del divano con gli sportivi? A vincere è stata la Rai e Antonella Clerici con l'ultima puntata del talent The Voice Kids che ha appassionato 3.618.000 spettatori pari al 23.5% di share. Sconfitto, invece, Bonolis che ha incollato davanti al video 2.940.000 spettatori con uno share del 21.7%

Ascolti tv di venerdì 22 dicembre 2023: prime time

Su Rai2 The Rookie raccoglie 581.000 spettatori con il 3.5% (primo episodio in prima tv a .000 e il %, secondo episodio in prima tv a .000 e il %, terzo episodio in replica a .000 e il %). Su Italia1 Renegades – Commando d’assalto raccoglie 539.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Sotto le stelle di Parigi in prima tv raccoglie 932.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.013.000 spettatori (7.2%). Su La7 Propaganda Live Best raggiunge 538.000 spettatori e il 3.8%. Su Tv8 La mia vita è uno zoo ottiene 281.000 spettatori (1.7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza sigla 578.000 spettatori con il 3.3%.

