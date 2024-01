Ascolti tv, chi ha vinto tra Colpo di Luna e Ciao Darwin

Canale 5 ha avuto la meglio nel prime time di ieri sera, venerdì 26 gennaio. Ciao Darwin ha vinto la sfida degli ascolti grazie a 3.466.000 telespettatori pari al share 23,81%, mentre su Rai 1 l'ultima puntata di Colpo di Luna - lo show di Virginia Raffaele - ha ottenuto 2.395.000 telespettatori con uno share del 14,08%, fermandosi al secondo posto. Terzo piazzamento per Quarto Grado, su Rete 4, con 1.193.000 telespettatori e uno share del 8,15%.

Ascolti tv di venerdì 26 gennaio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: Rambo III su Italia 1 con 1.094.000 telespettatori e uno share del 5,76%, Per un nuovo domani su Rai 3 con 1.094.000 telespettatori pari al 5,70% di share, The Rookie su Rai 2 con 846.000 telespettatori e uno share del 4,16% nella prima puntata, e 656.000 spettatori con uno share del 3,65% nella seconda, poi Propaganda Live su La7 con 826.000 telespettatori e il 5,81% di share. Chiudono I migliori fratelli di Crozza su Nove con 531.000 telespettatori e uno share del 2,7%, e Cucine da incubo su Tv8 con 349.000 telespettatori pari all' 1,8% di share.