Ascolti tv, chi ha vinto tra "Cuori" e "Caduta libera"

A vincere il prime time di domenica 8 ottobre è Cuori 2, grazie a 2.876.000 spettatori pari al 18% di share. La fiction di Rai1 con Pilar Fogliati è leggermente calata rispetto alla scorsa settimana, ma ha avuto comunque la meglio su Caduta Libera - I Migliori, che su Canale 5 ha registrato 1.521.000 spettatori pari all'11% di share. Al terzo posto Report, su Rai3, con 2.061.000 spettatori e uno share dell'11.4%.

Ascolti tv di domenica 8 ottobre: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: FBI Most Wanted su Italia 1 con 1.004.000 spettatori pari al 6.5% di share, il Gran Premio di Formula 1 del Qatar su Tv8 con 834.000 spettatori e il 5.5% di share, Dritto e Rovescio su Rete 4 con 709.000 spettatori e il 5.5% di share, Tg2 Post Speciale su Rai2 con 566.000 spettatori e uno share del 3.1%, In Onda su La7 con 449.000 spettatori pari al 2.7% di share, infine Only Fun - Comico Show sul Nove con 417.000 spettatori e uno share del 2.6%.