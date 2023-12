Ascolti tv, chi ha vinto tra Ficarra e Picone e Il ritorno di Mary Poppins

Sorpresa di Natale sotto l'albero dell'Auditel. Ficarra & Picone battono un classico come Mary Poppins. Il film del duo comico siciliano, Il primo Natale, in onda su Canale 5, ha vinto il prime time di giovedì 28 dicembre grazie a 2.761.000 telespettatori pari al 16,3% di share, mentre Il ritorno di Mary Poppins, su Rai1, si è piazzato al secondo posto con 2.204.000 telespettatori e il 13,8% di share. Sul terzo gradino del podio Rai2 con la prima tv di Delitti in Paradiso - Feste in famiglia, vista da 1.399.000 telespettatori con il 7,7% di share.

Ascolti tv di giovedì 28 dicembre: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: Respect su Rai3 con 1.079.000 telespettaroti e il 6,3% di share, Il Cavaliere Oscuro su Italaia 1 con 1.028.000 telespettatori e il 6,6% di share, Zona Bianca su Rete 4 con 902.000 telespettatori e uno share del 5,8%, The Eagle su La7 con 422.000 telespettatori pari a uno share del 2,4%. Chiudono Il mio nome è nessuno sul Nove con 331.000 telespettatori e il 2,0% di share, e Star Trek - Into Darkness su Tv8 con 302.000 telespettatori e l'1,8% di share.

Ascolti tv di giovedì 28 dicembre: le altre fasce

Nella fascia dell'access prime time, Affari Tuoi su Rai1 vince con 5.055.000 telespettatori pari al 24,4% di share, mentre Striscia la Notizia su Canale5 totalizza 3.527.000 telespettatori e il 17,0% di share. Nel preserale, Reazione a Catena su Rai1 conquista 3.970.000 telespettatori pari al 24,6% di share, Caduta Libera invece su Canale5 si ferma a 2.838.000 telespettatori e il 17,1% di share.