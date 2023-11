Ascolti tv, chi ha vinto tra I Bastardi di Pizzofalcone e Grande Fratello

Un lunedì sera avvincente per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. A vincere, anche questa settimana, è la fiction di Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone, grazie a 3.693.000 spettatori pari al 21.1% di share, mentre si ferma al secondo posto il Grande Fratello (qui il riassunto della puntata), su Canale 5, con 2.716.000 spettatori con uno share del 20.5%. Terzo piazzamento per The Protégé su Italia 1 con 1.451.000 spettatori pari a uno share del 7.9%.

Ascolti tv di lunedì 6 novembre: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: Quarta Repubblica su Rete 4 con 848.000 spettatori e uno share del 5.8%, GialappaShow su Tv8 con 812.000 spettatori e il 4.6% di share, Il Contadino cerca moglie sul Nove con 564.000 spettatori e il 3% di share, Speciale Atlantide: Roma di Piombo - Diario di una Lotta su La7 con 453.000 spettatori pari a uno share del 2.7%. Chiudono Liberi Tutti! su Rai2 con 442.000 spettatori e uno share del 2.5% e La verità inventata su Rai3 con 421.000 spettatori pari al 2.4% di share.