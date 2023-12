Ascolti tv, chi ha vinto tra Il giorno più bello e Io Canto Generation

Il prime time di ieri, mercoledì 6 dicembre, ha visto quasi un testa a testa tra le ammiraglie Rai e Mediaset. A vincere la serata in termini di ascolti è Io Canto Generation, in onda su Canale 5, grazie a 2.736.000 spettatori con uno share del 18.4% (in calo rispetto alla scorsa settimana. Qui il riassunto della puntata). Al secondo posto il film Il giorno più bello, su Rai1, con 2.244.000 spettatori pari al 12.7% di share, mentre sul terzo gradino del podio si piazza Chi l'ha visto?, su Rai3, con 1.808.000 spettatori pari all'11%.

Ascolti tv di mercoledì 6 dicembre: prime time

A seguire, tra gli ascolti della prima serata: l'ottavo di finale di Coppa Italia Fiorentina-Parma su Italia 1 con 1.548.000 spettatori e uno share dell'8.7%, Fuori dal Coro su Rete 4 con 828.000 spettatori e il 5.9% di share, Noi siamo Leggenda su Rai2 con 717.000 spettatori e il 4.4% di share, Nuclear Now su La7 con 685.000 spettatori pari al 3.9% di share. Chiudono Only Fun - Comico Show (in replica) sul Nove con 491.000 spettatori e il 2.8% di share, e la semifinale di X Factor su Tv8 con 396.000 spettatori e uno share del 2.7%.

