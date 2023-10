Ascolti tv, chi ha vinto tra il Grande Fratello e l'ultima puntata di Imma Tataranni

Finale col botto quello di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, non soltanto per l'avvincente trama dell'ultima puntata - che ha visto il marito della Tataranni indagato per omicidio - ma anche per i numeri. La fiction di Rai1 ha vinto il prime time di ieri, lunedì 16 ottobre, grazie a 4.810.000 spettatori pari al 27.6% di share. Quasi il doppio rispetto al Grande Fratello (qui il riassunto della puntata), che su Canale 5 ha totalizzato 2.506.000 spettatori con uno share del 17.9%. Al terzo posto il film The Foreigner su Italia 1 con 1.084.000 spettatori e uno share del 5.8%.

Ascolti tv di lunedì 16 ottobre: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: Quarta Repubblica su Rete 4 con 1.064.000 spettatori e il 7% di share, Presadiretta su Rai3 con 927.000 spettatori pari al 4.6%, GialappaShow su Tv8 con 904.000 spettatori pari a uno share del 4.9%, Little Big Italy sul Nove con 485.000 spettatori e il 2.5% di share. Chiudono La giuria su La7 con 406.000 spettatori e il 2.3% di share, e Charlie's Angels su Rai2 con 343.000 spettatori e uno share del 2%.