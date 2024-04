Ascolti tv, tonfo dell'Isola dei Famosi: il reality continua a calare

Si mette male per L'Isola dei Famosi. Il rinnovamento del reality di Canale 5 non sta portando i frutti desiderati e di settimana in settimana il programma perde punti. La sostituzione di Ilary Blasi con Vladimir Luxuria era già abbastanza di impatto, ma a cambiare sono stati anche gli opinionisti. L'esperienza di Sonia Bruganelli al Grande Fratello non basta ad animare lo studio, dove Dario Maltese deve ancora prendere le misure - e confidenza - con questo ruolo, ben diverso da quello del giornalista. Elenoire Casalegno fa bene il suo dall'Honduras nei panni dell'inviata, così come il cast, ma il pubblico non ripaga.

La puntata di ieri sera, lunedì 22 aprile, ha registrato 2.105.000 spettatori pari a uno share del 16.16% (qui il riassunto). Ancora un punto in meno rispetto a giovedì scorso e ben tre se paragonata a quella di lunedì 15 aprile, che non ha comunque superato i 2.376.000 spettatori. Due puntate a settimana sono forse troppe e questi risultati potrebbero far rivedere il palinsesto.

A vincere il prime time di ieri è stata la fiction di Rai 1 con Edoardo Leo, Il clandestino, che ha totalizzato 2.947.000 spettatori pari al 16.6% di share. Terzo posto, invece, per Stasera tutto è possibile su Rai 2 con 1.750.000 spettatori e uno share del 10.96%.

Ascolti tv di lunedì 22 aprile: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: il film Transporter: Extreme su Italia 1 con 1.485.000 spettatori e uno share del 7.81%, 100 minuti - Lago nero su La7 con 1.020.000 spettatori e uno share del 5.50%, Quarta Repubblica su Rete 4 con 730.000 telespettatori pari al 5.05% di share, FarWest su Rai 3 con 635.000 spettatori e il 3.03% di share. Chiudono Cash or Trash - Speciale Prime Time sul Nove con 413.000 telespettatori e uno share del 2.2%, infine Bruno Barbieri - 4 Hotel con 357.000 spettatori pari all'1.84% di share.