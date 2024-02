Ascolti tv, chi ha vinto tra La Lunga Notte e I Fantastici 5 (ultime puntate)

Gran finale ieri sera per due fiction che hanno appassionato milioni di italiani sulle ammiraglie Rai e Mediaset. A vincere il prime time di mercoledì 31 gennaio è l'ultima puntata de La Lunga Notte - La caduta del Duce, su Rai 1, con 3.293.000 spettatori pari al 18.7%, mentre I Fantastici 5, su Canale 5, si ferma al secondo posto con 2.593.000 spettatori con uno share del 14.8%. Terzo gradino del podio per Chi l'ha visto?, su Rai 3, con 1.940.000 spettatori pari all'11.6%.

Gli ascolti tv di mercoledì 31 gennaio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: Safe House – Nessuno è al sicuro su Italia 1 con 1.079.000 spettatori e il 5.8% di share, Fuori dal Coro su Rete 4 con 903.000 spettatori e uno share del 6.4%, Una Giornata Particolare - L'abiura di Galileo Galilei su La7 con 820.000 spettatori e il 4.4% di share (in replica), il film Ex sul Nove con 481.000 spettatori e il 2.8% di share. Chiudono Matrimonio a quattro mani su Tv8 con 507.000 spettatori e uno sahre del 2.8%, e The Swarm - Il quinto giorno su Rai 2 con 356.000 spettatori pari all'1.9% di share.