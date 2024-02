Ascolti tv, chi ha vinto tra Màkari e Lo Show dei Record

Il prime time di ieri, domenica 25 febbraio, ha visto sfidarsi ancora una volta Màkari 3 e Lo Show dei Record sulle ammiraglie Rai e Mediaset. La fiction di Rai 1, con Claudio Gioè nei panni del giornalista Saverio Lamanna, ha vinto grazie a 3.982.000 spettatori pari al 22.6% di share, mentre il programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti si è fermato al secondo posto con 2.197.000 spettatori e uno share del 14.7%. Testa a testa con Che tempo che fa, sul Nove, che ha registrato 2.137.000 spettatori con il 10.7% di share nella prima parte e 1.188.000 spettatori con il 9.9% di share nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Ascolti tv di domenica 25 febbraio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: Indovina chi viene a cena su Rai 3 con 1.207.000 spettatori pari a uno share del 6.3%, The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo su Italia 1 con 1.119.000 spettatori pari al 6.5% di share, 9-1-1 su Rai 2 con 764.000 spettatori e uno share del 3.7% e 9-1-1: Lone Star con 792.000 spettatori e il 4.2% di share, Zona Bianca su Rete 4 con 626.000 spettatori e uno share del 4.4%. Chiudono Petra su Tv8 con 341.000 spettatori e l'1.8% di share, infine K-19 - THe Widowmaker su La7 con 321.000 spettatori e l'1.8% di share.